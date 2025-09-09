Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Po operacijos įsibėgėjantis I.Brazdeikis: nelengva sugrąžinti kūną į įprastinį ritmą

2025-09-09 16:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 16:53

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai Turkijoje vykstančioje treniruočių stovykloje antradienį surengė pusantros valandos treniruotę, kurioje toliau buvo diegiama vyriausiojo trenerio Tomo Masiulio norima matyti žaidimo sistema.

I.Brazdeikis tęsia pasirengimą sezonui (Roko Snarskio, Žalgiris.lt nuotr.)

Kauno „Žalgirio" krepšininkai Turkijoje vykstančioje treniruočių stovykloje antradienį surengė pusantros valandos treniruotę, kurioje toliau buvo diegiama vyriausiojo trenerio Tomo Masiulio norima matyti žaidimo sistema.

0

Prieš treniruotę mintimis su „Žalgiris TV“ dalijęsis Ignas Brazdeikis pasakojo apie vis geriau aikštėje jaučiamus komandos draugus.

„Viskas kol kas neblogai. Labai daug mokomės komandos žaidimo sistemos, o čia būti smagu – oras šiltas. Mes tikrai stumiame vienas kitą į priekį“, – tikino I.Brazdeikis.

I.Brazdeikis šią vasarą atsigavo po čiurnos operacijos ir sėkmingai pradėjo pasiruošimą sezonui su „Žalgiriu“. Žaidėjas tikino, kad džiaugėsi įsibėgėjusiu treniruočių procesu.

„Dirbame šauniai, nors tikrai buvo nelengva sugrąžinti kūną į įprastinį ritmą. Kaip bebūtų, mėgaujuosi procesu ir žinau, kad kiti žaidėjai taip pat yra patenkinti“, – mintimis dalijosi žalgirietis.

Turkijoje „Žalgiris“ treniruojasi be trijų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjų Deivido Sirvydžio, Lauryno Biručio ir Ąžuolo Tubelio. Su komanda nėra ir Vokietijos rinktinės gynėjo Maodo Lo, tačiau jau artimiausiu metu laukiama prisijungiant kovas Europos čempionate baigusio prancūzo Sylvaino Francisco.

I.Brazdeikio teigimu, pirmąją pasiruošimo dalį praleidę žaidėjai neužtruks pasivyti pasiruošimą „Žalgiriu“ jau pradėjusių komandos draugų.

„Tai, kad neturime visų žaidėjų – dar vienas iššūkis mums, bet ir kiti vyrukai šiuo metu žaidžia krepšinį ir yra formoje. Manau, kad jų prisijungimas prie komandos įvyks be problemų, – aiškino I.Brazdeikis. – Iki pirmųjų rungtynių čia Turkijoje dar turime pagilinti žinias apie vienas kitą ir pačią sistemą. Turėsime žaisti kietai ir iškovoti pergalę.“

N.Williamsas-Gossas jau apšyla kojas Kaune (Žalgirio nuotr.)
Kauną pasiekęs N.Williamsas-Gossas: nekantrauju pamatyti, kaip išsirutulios sezonas

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

