TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Nuvylęs čempionatas indėlio nenubraukė: S.Scariolo – valstybinis ordinas

2025-09-09 16:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 16:16

Ispanijos rinktinė šiemet po labai ilgos pertraukos liko be atkrintamųjų Europos čempionate. Tačiau tai nenubraukė ilgamečio Sergio Scariolo indėlio.

S.Scariolo gaus ordiną (FIBA nuotr.)

Ispanijos rinktinė šiemet po labai ilgos pertraukos liko be atkrintamųjų Europos čempionate. Tačiau tai nenubraukė ilgamečio Sergio Scariolo indėlio.

0

Pranešama, kad Ispanijos vyriausybė įsteigė treneriui aukščiausią įmanomą apdovanojimą – karališkąjį ordiną už nuopelnus sporte – „Didįjį kryžių“.

S.Scariolo era Ispanijos rinktinėje po šio čempionato yra baigta.

Ordinas italui treneriui įsteigtas už ilgamečius nuopelnus: rinktinėje jis dirbo nuo 2009 iki 2012 m., o po to nuo 2015-ujų. Per šį laiką olimpiadose iškovotas sidabras ir bronza, Pasaulio taurėje – auksas, Europos čempionatuose – keturi aukso ir vienas bronzos medalis.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

