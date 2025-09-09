Nuvylęs čempionatas indėlio nenubraukė: S.Scariolo – valstybinis ordinas

Pranešama, kad Ispanijos vyriausybė įsteigė treneriui aukščiausią įmanomą apdovanojimą – karališkąjį ordiną už nuopelnus sporte – „Didįjį kryžių“.
S.Scariolo era Ispanijos rinktinėje po šio čempionato yra baigta.
Ordinas italui treneriui įsteigtas už ilgamečius nuopelnus: rinktinėje jis dirbo nuo 2009 iki 2012 m., o po to nuo 2015-ujų. Per šį laiką olimpiadose iškovotas sidabras ir bronza, Pasaulio taurėje – auksas, Europos čempionatuose – keturi aukso ir vienas bronzos medalis.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!