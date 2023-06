Po dar vienos sirgalių išpuolių porcijos – Obradovičiaus išgąstis: meldžia tik vieno

Po ketvirtųjų rungtynių kalbintas „Partizan“ treneris Željko Obradovičius buvo pasibaisėjęs „Crvena Zvezda“ sirgalių elgesiu.

„Kas mumyse atsitiko, kad nemokame gražiai ir pagarbiai palaikyti savo komandų? Ekspertai turėtų paaiškinti, kur nuėjome kaip žmonija. Kai atvažiavome su autobusu, mažas berniukas jį apspjovė ir rodį vidurinį pirštą, o jo mama juokėsi. Abiejų komandų žaidėjai nusipelnė pagarbos. Meldžiu „Partizan“ žaidėjų elgtis pagarbiai – nemėtyti monetų ir žiebtuvėlių, kas buvo daroma ketvirtajame serijos mače. Kaip jūs manote, ar po tokių dalykų kitą sezoną krepšininkai norės sugrįžti į Serbiją?“, – retoriškai klausė Željko.

„Partizan“ turėtų išgyventi nemalonius prisiminimus. Šiame sezoną Ž. Obradovičiaus auklėtiniai jau pirmavo serijoje iki 3 pergalių 2:0, tačiau galiausiai pralaimėjo Eurolygos ketvirtfinalį Madrido „Real“.

Zeljko Obradovic: "Who is sowing this hatred?"



With Game 5 on the line, coach Obradovic made a comparison to the past and to the #NBA with things in European rivalries getting more and more out of handhttps://t.co/XXrsPHeTTR