Po beveik dviejų metų pertraukos Lietuvos futbolo rinktinė pakilo FIFA reitinge

Lietuviai iš 146-os pakilo į 145-ąją vietą.

Tai pirmas kartas nuo 2021 metų spalio mėnesio, kai lietuviai nekrenta žemyn, o pakyla reitinge į viršų.

Edgaro Jankausko vadovaujama rinktinė birželio mėnesį sužaidė dvejas rungtynes. Lietuviai lygiosiomis sužaidė su bulgarais ir svečiuose pralaimėjo vengrams.

FIFA reitingo viršūnėje išlieko pasaulio čempionė Argentina. Antroje vietoje rikiuojasi prancūzai, trečioje – brazilai, ketvirtoje – anglai, o penketuką užbaigia belgai.

