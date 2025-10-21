Pirmoji U-16 rinktinės kontrolinė dvikova su latviais baigėsi taikiai

Abi komandos šio susitikimo metu apsikeitė po įvartį. Po Ąžuolo Varnausko perdavimo 5-ąją minutę pasižymėjo Gediminas Rokanskis. Paskiau sekė pora grėsmingų lietuvių atakų, bet palaipsniui žaidimas tapo apylygis ir latviai suaktyvino savo puolimo veiksmus.
Varžovams pavyko išlyginti rezultatą 72 minutę, kai Ilja Harlamovas pasiuntė kamuolį į lietuvių vartus.
Atsakomoji rinktinių dvikova bus surengta spalio 22 dieną LFF Kauno treniruočių centro stadione. Rungtynės trečiadienį prasidės 12 valandą, žiūrovams įėjimas į stadioną – nemokamas.
Vaikinų U16 rinktinių kontrolinių rungtynių statistika
Lietuva – Latvija 1:1 (1:0);
LFF Kauno treniruočių centro stadionas, teisėjas – Lukas Mečionis;
Įvarčiai: 5 min. Gediminas Rokanskis (Lietuva); 72 min. Ilja Harlamovs (Latvija);
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Emilis Starkus, Vakaris Sungaila, Arėjas Milkintis, Rokas Paulauskas, Jonas Pocevičius, Jokūbas Žalnierukynas, Eligijus Merliūnas, Džiugas Varkulevičius, Ąžuolas Varnauskas, Lukas Korvel, Gediminas Rokanskas.
Atsargoje: Nikita Mendus, Vakaris Kernagys, Aistis Paškevičius, Kajus Kulevas, Gvidas Valatkevičius, Džiugas Vyšniauskas, Bartas Elzbergas, Vilius Dovidėnas, Matas Mirončikas, Artiom Novikas.
