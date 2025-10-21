Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Pirmoji U-16 rinktinės kontrolinė dvikova su latviais baigėsi taikiai

2025-10-21 08:07
2025-10-21 08:07

Kaune šį vakarą įvyko pirmosios kontrolinės rungtynės tarp Lietuvos ir Latvijos vaikinų U16 futbolo rinktinių.

Lietuvos U-16 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Kaune šį vakarą įvyko pirmosios kontrolinės rungtynės tarp Lietuvos ir Latvijos vaikinų U16 futbolo rinktinių.

0

Abi komandos šio susitikimo metu apsikeitė po įvartį. Po Ąžuolo Varnausko perdavimo 5-ąją minutę pasižymėjo Gediminas Rokanskis. Paskiau sekė pora grėsmingų lietuvių atakų, bet palaipsniui žaidimas tapo apylygis ir latviai suaktyvino savo puolimo veiksmus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Varžovams pavyko išlyginti rezultatą 72 minutę, kai Ilja Harlamovas pasiuntė kamuolį į lietuvių vartus.

Atsakomoji rinktinių dvikova bus surengta spalio 22 dieną LFF Kauno treniruočių centro stadione. Rungtynės trečiadienį prasidės 12 valandą, žiūrovams įėjimas į stadioną – nemokamas.

Vaikinų U16 rinktinių kontrolinių rungtynių statistika

Lietuva – Latvija 1:1 (1:0);

LFF Kauno treniruočių centro stadionas, teisėjas – Lukas Mečionis;

Įvarčiai: 5 min. Gediminas Rokanskis (Lietuva); 72 min. Ilja Harlamovs (Latvija);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Emilis Starkus, Vakaris Sungaila, Arėjas Milkintis, Rokas Paulauskas, Jonas Pocevičius, Jokūbas Žalnierukynas, Eligijus Merliūnas, Džiugas Varkulevičius, Ąžuolas Varnauskas, Lukas Korvel, Gediminas Rokanskas.

Atsargoje: Nikita Mendus, Vakaris Kernagys, Aistis Paškevičius, Kajus Kulevas, Gvidas Valatkevičius, Džiugas Vyšniauskas, Bartas Elzbergas, Vilius Dovidėnas, Matas Mirončikas, Artiom Novikas.

