TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Adrijos lygoje „Partizan“ po pratęsimo nugalėjo FMP

2025-10-20 23:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 23:24

Adrijos lygoje pergalę pratęsime pasiekė Belgrado „Partizan“ (3/0), kuri namie 109:103 (21:23, 26:16, 21:30, 22:21, 19:13) palaužė Belgrado FMP (1/2) klubą.

D.Washingtonas dominavo

Adrijos lygoje pergalę pratęsime pasiekė Belgrado „Partizan“ (3/0), kuri namie 109:103 (21:23, 26:16, 21:30, 22:21, 19:13) palaužė Belgrado FMP (1/2) klubą.

0

31 tašką pelnė Duane‘as Washingtonas (5 rez. perd.), 21 – Isaacas Bonga (8 atk. kam.), po 13 – Vanja Marinkovičius ir Tyrique‘as Jonesas.

Tiesa, pergalę apkartino Carliko Joneso netektis – susižeidęs čiurną aikštę jis paliko tik su pagalba.

FMP 28 taškus įmetė Filipas Barna, 22 – Christyonas Eugene‘as.

Šią savaitę Eurolygoje „Partizan“ priims Paryžiaus „Paris“ klubą.

