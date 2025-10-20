Adrijos lygoje „Partizan“ po pratęsimo nugalėjo FMP

31 tašką pelnė Duane‘as Washingtonas (5 rez. perd.), 21 – Isaacas Bonga (8 atk. kam.), po 13 – Vanja Marinkovičius ir Tyrique‘as Jonesas.
Tiesa, pergalę apkartino Carliko Joneso netektis – susižeidęs čiurną aikštę jis paliko tik su pagalba.
FMP 28 taškus įmetė Filipas Barna, 22 – Christyonas Eugene‘as.
Šią savaitę Eurolygoje „Partizan“ priims Paryžiaus „Paris“ klubą.
