Pirmąjį savaitgalį LKL debiutavo 4 lietuviai ir 28 legionieriai

Vis dėlto pirmąjį mačą sužaidę „Gargždai“ po savo vėliava surinko nemažai matytų veidų, o net 88 procentai iš lygoje debiutavusių žaidėjų yra legionieriai ir šis skaičius galėjo būti dar aukštesnis.
Ant LKL parketo pirmą kartą žengė tik keturi tautiečiai – Simonas Lukošius (Vilniaus „Rytas“), Nojus Radžius (Panevėžio „Lietkabelis“) bei tik po minutę sužaidę Mantas Milukas („Jonava“) ir Eimantas Kuprys (Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“).
Du pastarieji vyrukai – 2007 ir 2008 metais gimę vietiniai talentai, kurių ateityje dažnai aikštėje nematysime.
20-metis N.Radžius pastaruosius ketverius metus tobulėjo Plungės bei Telšių klubuose, o tarpsezoniu tapo naujuoju Nenado Čanako projektu – serbas mėgsta Panevėžyje šansų suteikti jauniems lietuviams, anksčiau jau kilstelėjo Pauliaus Murausko, Deivido Sirvydžio, Liutauro Lelevičiaus bei Manto Rubštavičiaus karjeras. Vis dėlto N.Radžius – mažiausiai girdėta iš šių pavardžių, 184 cm ūgio gynėjo potencialu verčia abejoti ir tai, kad jis nėra žaidęs jaunimo rinktinėse.
Debiutuodamas žemaitis per 19 minučių surinko 7 taškus ir 3 rezultatyvius perdavimus prieš pajėgią Klaipėdos „Neptūno“ gynėjų liniją.
Tuo tarpu 23-ejų S.Lukošius anksti pakėlė sparnus į užsienį – paauglystę jis praleido Vokietijoje, o pastaruosius ketverius metus žaidė Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA).
Į gimtinę su „Ryto“ marškinėliais grįžęs talentas per 21 minutę surinko 7 taškus ir 3 atkovotus kamuolius. Tai neturėtų stebinti, nes kontroliniuose mačuose jis buvo vienas komandos lyderių ir dažnai fiksavo dviženklį rezultatyvumą.
LKL dar neprisistatė Utenos „Juventus“, bet FIBA Čempionų lygos atrankoje kovojantis klubas savo sudėtyje turi tik aukščiausioje šalies lygoje save parodžiusius lietuvius.
„Gargždai“ debiutavo ant parketo mesdami tris naujus legionierius (Trey’ų Pulliamą, Jaloną Pipkinsą ir Brandoną Horvathą), savo eilės dar laukia Joshas Haginsas. Tuo tarpu savo šansų dar teks palaukti po studijų grįžusiam Laurynui Vaištarui bei Regionų krepšinio lygoje („Nostra.lt-RKL“) komandą vedusiam Tadui Augustauskui.
Vieninteliais „Žalgirio“ debiutantais tapo Nigelas Williamsas-Gossas, Mosesas Wrightas ir Dustinas Sleva, vėliau prisijungs Maodo Lo. Vis dėlto Eurolygai besiruošiančio klubo pasirinkimai rinkoje yra gerokai labiau riboti.
S.Lukošių pristatęs „Rytas“ legionierius rinkosi saikingai – jų komandoje yra tik keturi, Kay’us Bruhnke Lietuvoje jau pažįstamas, Jordanas Walkeris ant parketo dar nepasirodė, tad debiutavo tik Jacobas Wiley ir Jerrickas Hardingas.
„Lietkabelis“ pristatė tik du debiutantus iš užsienio – Trey’ų Drechselą bei Lazarą Mutičių. Vis dėlto legionierių komandoje netrūksta, bet Augustine’as Rubitas, Jamelas Morrisas ir Kristianas Kullamae Lietuvoje nėra naujokai.
Po keturis naujus veidus iš užsienio pristatė „Šiauliai“ (Cedricas Hendersonas, Dayvionas McKnightas, Jordanas Brownas bei Cameronas Reddishas) ir „Neptūnas“ (Harrisonas Cleary, Rihardas Lomažas, Jordanas Tuckeris bei Jamesas Karnikas), po penkis – „Nevėžis-Paskolų klubas“ (Ethanas Chargois, Tony Perkinsas, J.D.Muila, Trentas McLaughlinas ir Tyleris Petersonas) bei „Jonava“ (Daivienas Williamsonas, Jalenas Henry, Hilmaras Henningsonas, Makai’us Ashonas bei Langdonas Hattonas).
Naujokų pasirinkimo diapazonas taip pat nėra labai platus – tarp būrio amerikiečių įsiterpė tik du kanadiečiai, vokietis, bosnis, latvis ir islandas.
Iš viso žaidėjai ant parketo praleido 1600 minučių, kiek daugiau nei pusę (816) – legionieriai.
Trumpai viską apibendrinus, klubai tarpsezoniu iš esmės išsidalino LKL patirties jau turinčius lietuvius ir eksperimentuoti nebuvo linkę. Iš Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) žingsnį aukštyn atliko vienintelis N.Radžius, gausesnio talentų sugrįžimo iš NCAA taip pat dar teks palaukti.
Daugelis LKL lietuvių lygoje žaidžia be pertraukų, nors netrūksta ir legionieriaus duonos atsisakiusių pavardžių. Po sezonų užsienyje sugrįžo Arnas Velička, Donatas Tarolis, Paulius Valinskas,Paulius Petrilevičius, Benas Griciūnas, Karolis Giedraitis, Adomas Sidarevičius ir Giedrius Stankevičius.
