Pirma lenktynių diena Kroatijoje: keturratis nuriedėjo nuo kalno

„Ilga diena – septynios valandos trasoje, kupinos nuotykių ir veiksmo. Važiavosi labai gerai, trasa slidi, akmenuota, pilna duobių, bet svarbiausia tai, kad nuridenau nuo kalno keturratį ir pats esu sveikas. Tiesa, keturratis daugiau mažiau irgi sveikas – 250 kilometrų važiavau su tam tikrais techniniais nesklandumais“, – pasiekęs pirmosios dienos finišą kalbėjo Antanas Kanopkinas ir sakė, kad dar gaus papildomų laiko baudų už greičio viršijimą. Sportininkas džiaugėsi, kad nepaisant visko džiaugiasi, kad finišavo sveikas ir prarado sąlyginai nedaug laiko.
„Kol kas kalnai manęs nemėgsta ir niekada nemėgo. Reikės šį klausimą kažkaip tvarkyti“, – šypsojosi sportininkas.
Preliminariai tarp keturračių A. Kanopkinas fiksavo trečią laiką šiandien. Jo komandos draugas Adomas Gančierius finišavo antras. Tiesa, rezultatai dar gali keistis organizatoriams suskaičiavus visų dalyvių baudas.
Pirmuosius savo sportinius kilometrus Kroatijoje įveikęs A. Gančierius po finišo taip pat buvo pozityviai nusiteikęs: „Visą laiką trasa buvo įdomi: pirmoji dalis slidžiais kalnų keliukais, tai buvo drifto pusdienis. Antroji dienos dalis kalnų viršūnėmis, pievomis, akmenimis daužėmės. Trečioji dalis buvo maksimalaus greičio.
Nepadariau jokių navigacinių klaidų, o Kroatija man padeda patikti. Čia yra visko: ir miškų, ir kalnų, ir smėlingų vietų. Keturračiui šiandien nieko nepadariau, važiavau saugiai. Padangos šiek tiek padilo, bet mechanikams užteks padaryti standartinius patikrinimus ir laukti rytojaus.“
Antradienį dalyviai taip pat turės įveikti beveik perpus trumpesnį atstumą įvairia danga, tačiau organizatoriai žada sudėtingus navigacinius iššūkius. Nors šiandienos lyderis, lenkas Piotras Michalakas fiksavo net keliolika minučių greitesnį laiką nei A. Gančierius, visoje turnyrinėje lentelėje verda įtempta kova.
