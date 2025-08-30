Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Pesičius po pergalės liko nusivylęs: „Tai ne Serbijos rinktinė“

2025-08-30 07:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 07:51

Po pergalės prieš Portugaliją Serbijos rinktinės treneris Svetislavas Pešičius negailėjo kritikos savo komandai, nors ši ir pradėjo turnyrą dviem pergalėmis iš tiek pat galimų.

Svetislavas Pešičius | FIBA nuotr.

Po pergalės prieš Portugaliją Serbijos rinktinės treneris Svetislavas Pešičius negailėjo kritikos savo komandai, nors ši ir pradėjo turnyrą dviem pergalėmis iš tiek pat galimų.

0

„Visi matė rungtynes. Jei neturi pakankamai susikaupimo, tu negali žaisti mūsų žaidimo. Šį vakarą nebuvome pasiruošę – dėl įvairių priežasčių. Galbūt per daug kalbėjome apie kitą rungtynes prieš Latviją“, – sakė treneris.

S. Pešičius neslėpė, kad iš savo auklėtinių reikalauja daugiau.

„Tikiuosi, jog tai paskutinis kartas, kai taip sužaidžiame. Tai ne Serbijos rinktinė. Serbijos rinktinė neprivalo laimėti visų rungtynių, bet mūsų žaidimo lygis šį vakarą buvo visiškai priešingas tam, ką rodėme pirmame mače prieš Estiją. Žinoma, lūkesčiai dideli. Negalime tikėtis, kad visada žaisime taip, kaip per pasiruošimą ar ankstesnes oficialias rungtynes. Bet turime pakankamai išminties pasimokyti. Svarbiausia, jog laimėjus niekas nieko nesako, bet mes nenorime vien tik laimėti. Norime matyti progresą iš rungtynių į rungtynes.

Turime didelių lūkesčių patys sau. Privalome rodyti daugiau išminties, daugiau koncentracijos ir būti pasiruošę turnyrui. Gerbiame kiekvieną varžovą, bet turime gerbti ir save“, – pabrėžė S> Pešičius.

Jis dar griežtai pasisakė apie Filipą Petruševą, kuris buvo pašalintas iš aikštės praėjus vos keturioms su puse minutės.

„Aš komentuoju tik krepšinio dalykus. O tai nebuvo krepšinis – tai buvo drausmės klausimas! Pirmiausia pagarba komandai ir komandos draugams. Serbijos rinktinės žaidėjas negali to leisti, kol aš esu treneris. Tai draudžiama. Aš jam atleisiu, nes tokie dalykai gali nutikti, bet Serbijos rinktinės žaidėjas negali kurti tokių incidentų. Tikimės, kad Filipas išmoko šią pamoką. Ir kad tikrai išmoks“, – kirto S. Pešičius.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

