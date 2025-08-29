Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Luka Modričiaus rezultatyvus perdavimas padėjo „Milan“ nugalėti „Lecce“

2025-08-29 23:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 23:58

Italijos „Serie A“ pirmenybėse pirmąja pergale džiaugėsi „Milan“ komanda.

Luka Modričius | Scanpix nuotr.

Italijos „Serie A" pirmenybėse pirmąja pergale džiaugėsi „Milan" komanda.

0

Antrajame ture „Milan“ išvykoje 2:0 nugalėjo „Lecce“.

Nors rungtynėse dominavo svečiai, jų įvarčio teko palaukti. Du kartus „Milan“ jau šventė, tačiau jų džiaugsmą nutrauką VAR pirmajame kėlinyje užfiksavę pražangą, o po pertraukos – nuošalę.

Galiausiai pagal taisykles pasižymėti „Milan“ pavyko 66-ąją minutę. Luka Modričius pakėlė kamuolį į baudos aikštelę, kur Rubenas Loftusas-Cheekas galva nukreipė kamuolį į vartus.

Prieš rungtynių pabaigą pranašumą padvigubino po keitimo į aikštę žengęs Christianas Pulisičius. Amerikietis greitoje atakoje greičiausiai susigaudė kur atšoko kamuolys, pabėgo prieš vartininką ir tiksliai siuntė kamuolį į vartus.

Po 2 turų „Milan“ sąskaitoje – 3 taškai.

