Luka Modričiaus rezultatyvus perdavimas padėjo „Milan“ nugalėti „Lecce“

Antrajame ture „Milan“ išvykoje 2:0 nugalėjo „Lecce“.
Nors rungtynėse dominavo svečiai, jų įvarčio teko palaukti. Du kartus „Milan“ jau šventė, tačiau jų džiaugsmą nutrauką VAR pirmajame kėlinyje užfiksavę pražangą, o po pertraukos – nuošalę.
Galiausiai pagal taisykles pasižymėti „Milan“ pavyko 66-ąją minutę. Luka Modričius pakėlė kamuolį į baudos aikštelę, kur Rubenas Loftusas-Cheekas galva nukreipė kamuolį į vartus.
Prieš rungtynių pabaigą pranašumą padvigubino po keitimo į aikštę žengęs Christianas Pulisičius. Amerikietis greitoje atakoje greičiausiai susigaudė kur atšoko kamuolys, pabėgo prieš vartininką ir tiksliai siuntė kamuolį į vartus.
Po 2 turų „Milan“ sąskaitoje – 3 taškai.
