Pergalę jau šventęs, bet pralaimėjęs Samuelis Molina: „Bokso įvaizdis susitepamas dėl pinigų“

S. Molina su savo komanda negalėjo patikėti tuo, ką paskelbė teisėjai. Jie iš karto po kovos džiaugėsi pergale ir ringo referis net buvo iškėlęs ispano ranką, tačiau galiausiai turėjo pasitaisyti ir į viršų kilo E. Kavaliausko ranka.
Po turnyro S. Molina pasirodė spaudos konferencijoje, tačiau kalbėjo per vertėją ir teigė, jog tai buvo „vagystė“.
„Manau, kad neturiu ką daug pasakyti. Visi tai matėme – tiek patys lietuviai, tiek Egidijaus Kavaliausko komanda man tai pripažino. Aš iš tikrųjų buvau nugalėtojas. Žinote, kas nutinka tokiais atvejais? Bokso įvaizdis susitepamas dėl pinigų. Už viso to slypi daug nešvarių žaidimų. Visi tai matėme.
Jauni talentai, kurie ateina stiprūs, praranda motyvaciją. Mes salėje dirbame kiekvieną dieną kaip niekas kitas. Prarandu norą boksuotis... Vaikinai pamatė visą šitą vagystę. Tai buvo vagystė ir demotyvacija. Akivaizdu, kad pinigai yra baisus dalykas, pinigai nieko nesupranta. Tiesą sakant, esu šiek tiek nusivylęs.
Tačiau yra ir geroji pusė. Aš visada esu labai pozityvus žmogus, kad ir kas benutiktų. Įžvelgiu ir teigiamų dalykų – ringe mėgavausi kaip mažas vaikas. Nuostabi arena, žmonės mane nušvilpė, o vėliau visi nutilo. Mačiau Lomačenko. Man tai didelė garbė, kad jie mane matė. Nuoširdžiai sakant, jie buvo apstulbę, tiesiog apstulbę.
Pasilieku su tuo, o taip pat su faktu, jog buvo kalbama, kad Terence'as Crawfordas teigė, jog stipriausiai jam yra sudavęs E. Kavaliauskas. Man jis toks nepasirodė. Taip, jis stiprus, bet aš nejaučiau jo smūgio jėgos. Taigi, užčiaupiau daug burnų. Daugelis manimi netikėjo, bet išeinu aukštai iškelta galva. Žinau, kad savo darbą atlikau. Viskuo mėgavausi kaip mažas vaikas.
Manau, nėra daugiau ką pridurti. Eisiu ilsėtis su šeima. Beje, šiandien mano gimtadienis, tad atšvęsiu taip, kaip nusipelniau. Aukštai iškelta galva toliau dirbsiu savo darbą, nes tai vizualizavau nuo vaikystės. Nėra nieko neįmanomo. Tai yra kaina, kurią moki kovodamas svečiuose. Vagystė. Bet aš mėgavausi. Manau, kad mano pasirodymas vertas 9 ar 10 balų. Ačiū visiems ispanams, tiems, kurie manimi tikėjo: mano mamai, kuri visada mane palaiko, treneriui, sūnėnui, dukterėčiai, draugams. Esu laimingas“, – sakė S. Molina.
S. Molina mano, kad E. Kavaliauskas galėjo laimėti daugiausiai 3 raundus.
Vėliau spaudos konferencijoje pasirodęs E. Kavaliauskas teigė, kad S. Molina ne taip suprato ir jis jį sveikino ne su pergale, o su kova.
