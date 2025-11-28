„Ryto“ legionierius nukalė lenkų pergalę

Vilniaus „Ryto“ legionierius per 34 minutes pelnė 32 taškus (11/21 metimai), atkovojo 2 kamuolius, 2 – perėmė, vieną prarado, kartą prasižengė ir sykį klubo, blokavo 2 metimus ir rinko 32 naudingumo balus.
Lenkams 17 taškų įmetė Mateušas Ponitka (9 atk. kam.), 16 – Michalas Sokolowskis (8 atk. kam.), 8 – Dominikas Olejničakas.
20 taškų austrams įmetė Sylvenas Landesbergas, 19 – Erolas Ersekas, 14 – Bogičius Vujoševičius.
Dabar lenkai keliaus į Nyderlandus, o austrai priims latvius.
