 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ryto“ legionierius nukalė lenkų pergalę

2025-11-28 23:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-28 23:41

Jerrickas Hardingas dominavo, o Lenkijos rinktinė (1/0) atrankoje į Pasaulio taurę namie 90:78 (22:18, 21:21, 26:21, 21:19) nukovė austrus (0/1).

J.Hardingas dominavo (FIBA nuotr.)

Jerrickas Hardingas dominavo, o Lenkijos rinktinė (1/0) atrankoje į Pasaulio taurę namie 90:78 (22:18, 21:21, 26:21, 21:19) nukovė austrus (0/1).

REKLAMA
0

Vilniaus „Ryto“ legionierius per 34 minutes pelnė 32 taškus (11/21 metimai), atkovojo 2 kamuolius, 2 – perėmė, vieną prarado, kartą prasižengė ir sykį klubo, blokavo 2 metimus ir rinko 32 naudingumo balus.

Lenkams 17 taškų įmetė Mateušas Ponitka (9 atk. kam.), 16 – Michalas Sokolowskis (8 atk. kam.), 8 – Dominikas Olejničakas.

20 taškų austrams įmetė Sylvenas Landesbergas, 19 – Erolas Ersekas, 14 – Bogičius Vujoševičius.

Dabar lenkai keliaus į Nyderlandus, o austrai priims latvius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų