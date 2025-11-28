„UTMA 15“ turnyras Kaune: Ukrainoje – šokas dėl teisėjo sprendimo

Ukrainietis kovos pradžioje dominavo prieš argentinietį Jonathaną Exequielį Vergatą (10-3). B. Myronetsas jau pirmojo raundo pabaigoje pasiuntė varžovą į pirmą nokdauną. Antrojo raundo pabaigoje istorija pasikartojo – B. Myronetsas atliko smūgį, po kurio varžovas krito ant žemės, tačiau tas smūgis buvo į J. Vergato pakaušį. Argentinietis iš karto teigė, kad tai nebuvo geras smūgis, o teisėjas paskelbė ukrainiečio diskvalifikaciją ir skyrė J. Vergatai pergalę. Po tokio teisėjų sprendimo B. Myronetsas iš karto paliko ringą.
Kovos vaizdo įrašas (nuo 1:30 val.):
Ukrainoje toks sprendimas buvo sutiktas su nuostaba. Nesuprasta, kodėl B. Myronetsas buvo diskvalifikuotas – ukrainiečių teigimu, nebuvo būtina iš karto imtis pačių griežčiausių sankcijų.
„Pirmajame raunde Myronetsas atliko tokį patį smūgį ir po jo teisėjas skaičiavo nokdauną. Antrajame raunde po tokio smūgio Vergata vėl parkrito, o teisėjas iš pradžių skaičiavo nokdauną, bet vėliau paskelbė, kad Myronetsas – diskvalifikuotas.
Taip, Myronetsas turi ilgas rankas ir jis išties kliudė varžovo pakaušį, bet buvo galima visų pirma jį įspėti ir skirti baudos tašką, o ne iš karto jį diskvalifikuoti. Kaune pamatėme kažką labai keisto“, – rašoma „LuckyPunch“ paskyroje.
