TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

„UTMA 15“ turnyras Kaune: Ukrainoje – šokas dėl teisėjo sprendimo

2025-11-28 21:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 21:10

Penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje rengiamas grandiozinis „UTMA 15“ kovos menų turnyras, kuriame kontroversišką pralaimėjimą patyrė Ukrainos sunkiasvoris boksininkas Bohdanas Myronetsas (10-2).

Nugalėtojo paskelbimas | „Stop“ kadras

0

Ukrainietis kovos pradžioje dominavo prieš argentinietį Jonathaną Exequielį Vergatą (10-3). B. Myronetsas jau pirmojo raundo pabaigoje pasiuntė varžovą į pirmą nokdauną. Antrojo raundo pabaigoje istorija pasikartojo – B. Myronetsas atliko smūgį, po kurio varžovas krito ant žemės, tačiau tas smūgis buvo į J. Vergato pakaušį. Argentinietis iš karto teigė, kad tai nebuvo geras smūgis, o teisėjas paskelbė ukrainiečio diskvalifikaciją ir skyrė J. Vergatai pergalę. Po tokio teisėjų sprendimo B. Myronetsas iš karto paliko ringą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kovos vaizdo įrašas (nuo 1:30 val.):

Ukrainoje toks sprendimas buvo sutiktas su nuostaba. Nesuprasta, kodėl B. Myronetsas buvo diskvalifikuotas – ukrainiečių teigimu, nebuvo būtina iš karto imtis pačių griežčiausių sankcijų.

„Pirmajame raunde Myronetsas atliko tokį patį smūgį ir po jo teisėjas skaičiavo nokdauną. Antrajame raunde po tokio smūgio Vergata vėl parkrito, o teisėjas iš pradžių skaičiavo nokdauną, bet vėliau paskelbė, kad Myronetsas – diskvalifikuotas.

Taip, Myronetsas turi ilgas rankas ir jis išties kliudė varžovo pakaušį, bet buvo galima visų pirma jį įspėti ir skirti baudos tašką, o ne iš karto jį diskvalifikuoti. Kaune pamatėme kažką labai keisto“, – rašoma „LuckyPunch“ paskyroje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

