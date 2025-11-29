 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

UTMA vadovas Viktoras Gecas pasakė, kas buvo atsakingas už Kavaliausko ir Molinos rezultatą

2025-11-29 01:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 01:39

Penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyko grandiozinis „UTMA 15“ kovos menų turnyras, kuriame pergalę iškovojo 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (25-3-1, 19 nokautų), po 12 raundų kovos teisėjų sprendimu (114-115, 115-113, 115–114) nugalėjo 26-erių metų ispaną Samuelį Moliną (32-4-1, 15 nokautų) ir iškovojo jam priklausiusį EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržą bei šiai kovai pristatytą WBC „garbės“ titulą.

Samuelis Molina ir Egidijus Kavaliauskas | „Stop“ kadras

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įdomu tai, kad po kovos S. Molina su treneriu buvo įsitikinę savo pergalę ir ją jau šventė. Paskelbus teisėjų balus, net ringo referis iškėlė S. Molinos ranką, tačiau tada jam buvo pasakyta, jog į viršų turėjo kilti E. Kavaliausko ranka.

E. Kavaliauskas šia pergale pernelyg nesidžiaugė, nors po kovos ir teigė manantis, jog laimėjo šią kovą, kadangi S. Molina kovojo nešvariai, taip pat visą kovą bėgiojo nuo jo.

Po turnyro UTMA vadovas Viktoras Gecas paaiškino, kas prižiūrėjo kovą ir atskleidė, kad UTMA organizacija šiame rezultate neturėjo jokios įtakos.

„Smagu už Egį, kuriam labai lygioje kovoje pavyko išnešti skirtingą teisėjų sprendimą. Smagu, kad atkeliavo diržas, kad Egis tapo bokso čempionu ir tai buvo vyšnia ant torto“, – kalbėjo V. Gecas.

– Kiek buvo netikėtas galutinis teisėjų sprendimas? Matėme ispano ašaras, Egio nusivylimą.

– Su teisėjais ginčytis negalima. Labai smagu, kad pas mus „sanction body“ buvo EBU – viena prestižiškiausių organizacijų. Jie buvo atsakingi už rezultatą, nesvarbu, kas kovojo namie, o kas ne. Ant mūsų absoliučiai nieko nėra, mes rezultatų nefiksavome, buvo nepriklausomi teisėjai ir mes jais tikime.

– Ar galima laukti kažkokių S. Molinos veiksmų?

– Kiekvienas kovotojas turi teisę protestui, turi teisę skųstis į tinkamas organizacijas. Tai yra jo laisvė ir mes gerbsime jo sprendimus.

– Kiek realu tikėtis revanšo šios kovos?

– Nežinau, ar revanšas čia kažką vaidintų ir ar būtų labai įdomu. Galbūt, kai S. Molina laimės kažką, o E. Kavaliauskas prieš kažką dar gintų diržą.

– Ar pateisino lūkesčius kovos dėl UTMA titulo ir kiek smagu už Dominyką Dirkstį?

– Labai smagu už Dominyką, jis yra mūsų organizacijos veidas. Jis įrodė, kad yra geresnis kovotojas, turi diržą. Kaip ir visi kovotojai, įskaitant Maslobojevą, turi mano numerį, jis pasiruošęs kovoti su bet kuo – sausį, vasarį.

– Kuri kova labiausiai šį vakarą nustebino?

– Žygimanto Kiudelio. Jis tampa mano mėgstamiausias kovotojas, gal pamedituoti išmokys. Pirmos jo dvi kovos UTMA buvo kažkiek „pakištas“, bet jis yra karys ir ėjo nepaisant nieko. Esu matęs, kad po tokių pralaimėjimų meta sportą, bet pas jį atsirado dar daugiau motyvacijos sportuoti. Jis šiandien įveikė savo lygio varžovą ir tikrai duosime jam kovų – svarbu, kad sportuotų, tobulėtų ir grotų mums visiems.

– Ar matote Ahavatą Gordoną ateities turnyruose?

– Žinoma, jis labai geras kovotojas, labai smagu už jį. Dėl politinių priežasčių jis negali kovoti stipriausioje rinkoje – „ONE Championship“. Dėl šito gaila, bet tikiuosi, kad pavyks įgyvendinti jo kovą, bet tikrai nebus lengva surasti su kuo.

– Kaip pavyko jį prisikviesti į šią kovą?

– Jo paskutinės kovos buvo „One Championship“ organizacijoje, kur abi laimėjo, tačiau ten kovoti jis negali dėl politinių priežasčių. Mes jį žinojome jau seniau, jis pats pas mus atsirado, sportavo Tailande ir girdėjo apie mūsų organizaciją, esame patikimi ir neapgaudinėjame kovotojų. Labai smagu, kad jis yra čia ir tikėkimės, kad artimiausiu metu jį vėl pamatysime čia.

– Ar paėjome kažkur į priekį kaip organizacija po E. Stanionio ir E. Kavaliausko kovų?

– Turime E. Kavaliauską su EBU ir WBC diržu, turime Dirkstį su UTMA čempiono diržu, tai kažkiek pasistūmėjo. Dabar reikia grįžti prie darbų ir kitais metais Lietuvos lauka viena ar kita istorinė kova. Jeigu visi parodys žalią šviesą ir kiaušai sustovės, tai gal ir abi.

– Mantvydas Perednis tapo čempionu. Ar matai ilgesnėje perspektyvoje, kad jis šioje svorio kategorijoje iki 77 kg gintų diržą?

– Jis pats sakė, kad čempionas turi apginti diržą. Pažiūrėsime, kas būtų verčiausias prieš jį stoti. Jų yra daug, bet taip gavosi, kad lapkričio mėnesį daug toje svorio kategorijoje negalėjo pasirodyti.

Visos turnyro kovos ir kovų rezultatai:

Egidijus Kavaliauskas (25-3-1, 19 nokautų, 66,55 kg) – Samuelis Molina (Ispanija, 32-4-1, 15 nokautų, 66,4 kg) | -147 svarai, profesionalaus bokso taisyklės, 12 raundų | E. Kavaliauskas šventė pergalę teisėjų sprendimu (114-115, 115-113, 115–114)

Dominykas Dirkstys (11-2 UTMA, 85,5 kg) – Ričardas Ozols (5-4 MMA, 0-1 UTMA, 85,45 kg, Latvija) | -86 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo | D. Dirksčio pergalė ketvirtajame raunde nokautu

Dovydas Rimkus (5-6 UTMA, 76,8 kg) – Mantvydas Perednis (5-2 UTMA, 76,4 kg) | -77 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo | Pergalę teisėjų sprendimu (10-8, 9-10, 9-10, 10-8, 9-10) šventė M. Perednis

Nauris Bartoška (5–0 MMA, 0-1 UTMA, 63,7 kg) – Ahavatas Gordonas (2-0 ONE FC, 1-0 UTMA, Izraelis/JAV, 63,5 kg) | -63,5 kg, muaythai su MMA pirštinėmis | A. Gordono pergalė antrajame raunde po trijų nokdaunų

Matas Pultaražinskas (3-7 UTMA, 66,8 kg) – Evaldas Balsys (2-1 UTMA, 66,65 kg) | -67 kg, kikboksas | E. Balsio pergalė teisėjų sprendimu

Arnoldas Misiūnas (2-3-1 UTMA, 81,8 kg) – Oskaras Buinickas (0-1-1 UTMA, 80,8 kg) | -82 kg, muaythai su MMA pirštinėmis | Po trijų raundų teisėjų sprendimu buvo paskelbtos lygiosios

Ignas Pauliukevičius (4-0 UTMA, 95,1 kg) – Szymonas Šoltys (0-2 UTMA, Lenkija, 92,5 kg) | -96 kg, kikboksas | I. Pauliukevičiaus pergalė nokautu pirmajame raunde

Deividas Žamba (2-0-2 MMA, 60,5 kg) – Robertas Mastersas (0-1 MMA, Didžioji Britanija, 59,82 kg) | -60 kg, MMA taisyklės, 3 raundai x 5 min. | D. Žambos pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde

Žygimantas Kiudelis (1-2 UTMA, 62,45 kg) – Pavelas Majauskas (0-2 UTMA, 62,3 kg) | -63,5 kg, kikboksas | Ž. Kiudelio pergalė techniniu nokautu antrajame raunde

Jonathanas Exequielis Vergata (10-3, Argentina, 106,3 kg) – Bohdanas Myronetsas (10-2, Ukraina 101,8 kg) | sunkiasvorių kova | J. Vergata pergalė po B. Myronetso diskvalifikacijos už nelegalų smūgį į pakaušį

Vaggelis Soumpakas (0-1, Graikija, 69,1 kg) – Aleksandras Trofmčukas (3–0, 69,4 kg) | pirmojo pusvidutinio svorio kategorijos kova | A. Trofmčuko pergalė vieningu teisėjų sprendimu (40-36, 40-36, 39-37)

Hamza Ourahou (0-1, Belgija, 113,95 kg) – Algirdas Baniulis (3-0, 108,75 kg) | sunkiasvorių kova | A. Baniulio pergalė per 15 sekundžių

Korede Lawrence (1-5, Suomija, 61,15 kg) – Edgaras Skurdelis (4-0, 60,70 kg) | lengvo svorio kategorijos kova | E. Skurdelio pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

