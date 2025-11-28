 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Oskaras Buinickas po lygiųjų su Arnoldu Misiūnu perdavė žinutę „heiteriams“: „Skubėkite ištrinti savo komentarus, durneliai.“

2025-11-28 21:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 21:51

Penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks grandiozinis „UTMA 15“ kovos menų turnyras, kuriame charakterius pademonstravo Arnoldas Misiūnas ir Oskaras Buinickas.

Oskaras Buinickas | „Stop“ kadras

Penktadienį Kauno „Žalgirio" arenoje įvyks grandiozinis „UTMA 15" kovos menų turnyras, kuriame charakterius pademonstravo Arnoldas Misiūnas ir Oskaras Buinickas.

0

O. Buinickas neblogai pradėjo kovą ir ėjo į klinčą. Visgi praėjus pusantros minutės ir kečiantis smūgiais, A. Misiūnas pataikė tobulą smūgį, po kurio O. Buinickui buvo prakirsta dešinė akis ir jis krito ant žemės bei buvo skaičiuojamas nokdaunas. Visgi O. Buinickas parodė charakterį ir atsikėlęs tęsė dvikovą. Kovos pabaigoje A. Misiūnas toliau tęsė pavojingas atakas ir O. Buinickas rankas laikė jau ganėtinai žemai, tačiau ištvėrė iki raundo pabaigos.

Antrajame raunde A. Misiūno energija kiek sumažėjo ir O. Buinickas turėjo keletą geresnių momentų. Įpusėjus raundui O. Buinickas abejomis rankomis pataikė „švarius“ smūgius į A. Misiūno veidą ir bandė pridėti smūgius keliu. Paskutinę antrojo raundo minutę A. Misiūnas sunkiai laikė rankas ir O. Buinickas ne kartą smūgiavo tiksliai. Paskutinėmis sekundėmis O. Buinickas prispaudė A. Misiūną į kampą, kuris vos išstovėjo ant kojų.

„Ar tu nori pra**sti prieš asilą?“, – kampe po antrojo raundo sakė Raimondas Krilavičius. – Ar tu kaip l**has pralaimėsi? Laimėk raundą, laimėsi kovą“.

A. Misiūnas R. Krilavičiui tik pasakė, jog nebeturi jėgų.

Trečiajame raunde A. Misiūnas toliau laikė gana žemai rankas, nors ir O. Buinickas rodė nuovargio ženklus. Visgi kovotojai aktyviai keitėsi smūgiais ir dažniau pataikė į atvirą A. Misiūno veidą. Paskutinė minutė prasidėjo tiesiais ir tiksliais O. Buinicko smūgiais, tačiau abu kovotojai jau sunkiai laikėsi ant kojų.

Teisėjai paskelbė, kad pirmą raundą A. Misiūnas laimėjo 10-8, kitus du – O. Buinickas 10-9, todėl buvo paskelbtos lygiosios, kadangi pagal muaythai taisykles dėl kovotojų saugumo papildomas raundas neskelbiamas.

„Pažadėjau ir padariau. Sunkios treniruotės, sunkus darbas, bet iš tikrųjų nesu kova patenkintas, – žurnalistui Tautvydui Kubiliui sakė O. Buinickas. – Pirmą raundą nežinau kas buvo, nejaučiau atstumo. Bandžiau kažką daryti, bet vis gaudavau atgal, o tada nokdaunas, bet jis buvo labai silpnas, iš karto atsistojau. Treniruosiuosi dar stipriau, varysiu į Tailandą, kovosiu ten, stiprėsiu ir pasiimsiu revanšą su Misiūnu“, – sakė O. Buinickas.

– Ar tas prakirstas paakys trukdė?

– Aš tik po kovos pamačiau, kad jis prakirstas. Galvojau, kad lūpos labiau prakirstos, nei po akimi. Jaučiuosi puikiai, bet maniau, kad galiu daugiau padaryti. Kažkas mane stabdė, pirmajame raunde distancijos nejaučiau.

– Kaip tos MMA pirštinės?

- Smagios, smagios. Smūgiai labai stiprūs, kiekvieną smūgį jaučiau, bet jaučiau taip, kad „duok man dar“. Puiku, nuostabu.

– Esi turėjęs daug kovų, bet kaip prie tokios publikos ir kaip sekėsi tvarkytis su jauduliu?

– Kai įlipau į ringą, jau tada viduje jaučiau, kad esu nugalėtojas, nes kovoti prieš tokią publiką didžiausioje Lietuvos organizacijoje po tiek visko, kas mano gyvenime įvyko – tiesiog vau.

– Kaip pavyko atsitiesti gyvenime ir kaip pavyko surasti kovinį sportą?

– Kovinis sportas mane padarė geru žmogumi, išmokė disciplinos ir tiesiog negaliu daugiau gyventi be kovinio sporto. Žadu sportuoti dar daug metų ir kol man širdis leis.

– Daug kas nurašė tave prieš kovą, turi žinutę „heiteriams“?

– Skubėkite ištrinti savo komentarus, durneliai.

