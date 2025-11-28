 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Estai išsigelbėjo: Kullamae metimas nukovė Slovėniją

2025-11-28 21:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-28 21:48

Estijos rinktinė pratęsime iškovojo dramatišką pergalę atrankoje į 2027 m. Pasaulio taurę. Estai (1/0) svečiuose 94:93 (19:20, 20:18, 26:20, 14:21, 15:14) nukovė slovėnus (0/1).

K.Kullamae pelnė lemiamus taškus (FIBA Europe nuotr.)

0

Slovėnai šiame „lange“ vėliau susitiks su švedais, o estai su čekais.

Likus 12 sekundžių komandas skyrė 4 taškai. Tada dvitaškį pataikė Henri Drellas, o pergalingą tritaškį, likus 5 sekundėms, smeigė Panevėžio „Lietkabelio“ atstovas Kristianas Kullamae.

Šie du estai ir vedė rinktinę į pergalę: K.Kullamae pelnė 24 taškus ir atkovojo 5 kamuolius, H.Drellas įmetė 29, atkovojo 6 kamuolius ir atliko tiek pat perdavimų.

Taip pat 13 taškų – Arturo Konontsuko sąskaitoje, 11 – Kasparo Treierio.

Slovėnams 23 taškus įmetė Gregoras Hrovatas, po 15 – Žiga Samaras (8 rez. perd.) ir Miha Cerkvenikas, 12 – Gregoras Glasas.

