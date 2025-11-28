Estai išsigelbėjo: Kullamae metimas nukovė Slovėniją

Slovėnai šiame „lange“ vėliau susitiks su švedais, o estai su čekais.
Likus 12 sekundžių komandas skyrė 4 taškai. Tada dvitaškį pataikė Henri Drellas, o pergalingą tritaškį, likus 5 sekundėms, smeigė Panevėžio „Lietkabelio“ atstovas Kristianas Kullamae.
Šie du estai ir vedė rinktinę į pergalę: K.Kullamae pelnė 24 taškus ir atkovojo 5 kamuolius, H.Drellas įmetė 29, atkovojo 6 kamuolius ir atliko tiek pat perdavimų.
Taip pat 13 taškų – Arturo Konontsuko sąskaitoje, 11 – Kasparo Treierio.
Slovėnams 23 taškus įmetė Gregoras Hrovatas, po 15 – Žiga Samaras (8 rez. perd.) ir Miha Cerkvenikas, 12 – Gregoras Glasas.
HAS THIS REALLY JUST HAPPENED?— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 28, 2025
ESTONIA FOR THE UNBELIEVABLE WIN! 😫#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/i1nLrnrnsZ
