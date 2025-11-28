Suomijos rinktinė krito prieš vengrus

Pralaimėjimą G grupėje patyrė suomiai (0/1), kurie svečiuose 82:89 (17:31, 22:29, 22:15, 21:14) krito prieš Vengriją (1/0).
Kitas rungtynes suomiai žais su prancūzais, o vengrai su belgais.
Vengrijai 25 taškus pelnė Zoltanas Perlas, 16 – Nate‘as Reuversas, 11 – Adamas Somogyi (5 atk. kam., 6 rez. perd.), 10 – Szilardas Benke.
Suomijai 16 taškų pridėjo Sasu Salinas (5/12 trit., 7 atk. kam.), po 13 – Edonas Maxhuni ir Mikaelas Jantunenas (7 atk. kam.), 11 – Eliasas Valtonenas, 9 – Miikka Muurinenas (8 atk. kam.).
