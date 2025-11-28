 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Suomijos rinktinė krito prieš vengrus

2025-11-28 21:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-28 21:15

Atranka į 2027 m. pasaulio taurę tik prasidėjo ir jau fiksuoja įdomius rezultatus ar rungtynių eigas.

Vengrai pasiekė pergalę (FIBA nuotr.)

Atranka į 2027 m. pasaulio taurę tik prasidėjo ir jau fiksuoja įdomius rezultatus ar rungtynių eigas.

0

Pralaimėjimą G grupėje patyrė suomiai (0/1), kurie svečiuose 82:89 (17:31, 22:29, 22:15, 21:14) krito prieš Vengriją (1/0).

Kitas rungtynes suomiai žais su prancūzais, o vengrai su belgais.

Vengrijai 25 taškus pelnė Zoltanas Perlas, 16 – Nate‘as Reuversas, 11 – Adamas Somogyi (5 atk. kam., 6 rez. perd.), 10 – Szilardas Benke.

Suomijai 16 taškų pridėjo Sasu Salinas (5/12 trit., 7 atk. kam.), po 13 – Edonas Maxhuni ir Mikaelas Jantunenas (7 atk. kam.), 11 – Eliasas Valtonenas, 9 – Miikka Muurinenas (8 atk. kam.).

