Per tašką nuo olimpinio pusfinalio likusi ukrainietė savo šokiu užvedė publiką, o vėliau nesulaikė ašarų: „Aš irgi žmogus“

Pirmojo seto pradžioje D.Vekič spurtavo 4:0 ir galėjo dar padidinti persvarą, jei šeštajame geime būtų realizavusi „break pointą“. Vėliau kroatė vos neprisižaidė – septintajame geime iššvaistė „set pointą“, o aštuntajame pralaimėjo savo padavimų seriją. Skirtumas jau buvo sumažėjęs iki minimumo (5:4), bet dešimtajame geime D.Vekič susitvarkė su savo padavimais.

Marta Kostyuk dancing to Uptown Funk while waiting for Donna Vekic to come back from the bathroom pic.twitter.com/p85l1S0iOb