Penas akims: gražiausi 2021-ųjų CS:GO epizodai

Didžiųjų CS:GO turnyrų sezonas baigėsi sekmadienį, kai dominuojanti „Natus Vincere” ekipa nuskynė aštuntąjį metų titulą.

Tačiau šie CS:GO metai tikrai buvo dosnūs. Geriausi pasaulio žaidėjai kiekviename turnyre sukurdavo akimirkų, privertusių aikčioti ir žiūrovus, ir komentatorius, ir netgi pačius žaidėjus.

Ta proga sudarėme geriausių metų epizodų dešimtuką, pirmenybę suteikdami LAN renginiams.

Vienas „ZywOo” prieš keturis „FaZe” žaidėjus

„Team Vitality” „IEM Cologne” dvikovoje prieš „FaZe” atsilikinėjo 3:8, kai dvejus metus iš eilės geriausiu CS:GO žaidėju išrinktas Mathieu „ZywOo” Herbaut nusprendė įsikišti. Nors buvo paliktas vienas prieš keturis varžovus, tai prancūzui nesutrukdė su snaiperiu išguldyti visus priešininkus.

Kai vienintelis automatas atsiduria patikimose rankose

Šiame epizode niekas iš „G2 Esports” neturėjo automato, išskyrus Nikolą „NiKo” Kovačą, kuris parodė, kad kartais ir vienas lauke gali būti karys. Neįtikėtiną reakciją pademonstravęs „NiKo” vienas susidorojo su visa varžovų komanda.

„Hobbit” „ace’as” prieš MOUZ

„Gambit Esports” žaidėjas Abai „Hobbit” Hasenovas padarė viską, ką gali, kad laimėtų įš raundą „IEM Cologne” turnyre. Jis sėkmingai įsiveržė į A bombavietę ir vėliau sėkmingai apgynė bombą prieš keturis varžovus.

Lemtingi „REZ” šūviai prieš keturis varžovus

Fredrikas „REZ” Sterneris nėra pats geriausias CS:GO žaidėjas pasaulyje, tačiau kai teisinga koja išlipa iš lovos, su juo susitvarkyti gali būti sudėtinga. Tą jis įrodė „ESL Pro League” dvikovoje su „Team oNe”, kai pratęsime vienas patiesė keturis varžovus ir savo komandai laimėjo „Overpass” žemėlapį.

„s1mple” prieš pasaulį

Kaip ir pridera geriausiam pasaulio žaidėjui, „s1mple” tapo gražiausio „PGL Major Stockholm” epizodo autoriumi, su savo apdainuotu AWP eliminavo keturis varžovus iš G2.

„nicoodoz” AWP „ace’as”

Nico „nicoodoz” Tamjidas „PGL Major Stockholm” turnyre pademonstravo, ką reiškia šalti nervai. Iš pradžių su AWP atlikęs kelis taiklius tolimus šūvius, vėliau su tuo pačiu ginklu pademonstravo savo sugebėjimus ir neprisitaikant.

„yuurih” keturi skalpai „Major” turnyre

FURIA komandai atstovaujantis „yuurih” neturėjo kur dėtis, kai jį „Ancient” žemėlapio bombavietėje apsupo keturi varžovai. Visgi žaidėjui pavyko sukurti vieną gražiausių metų AWP epizodų ir laimėti raundą „PGL Major Stockholm” turnyre.

„ZywOo” užbaigia „NaVi” 20-ies iš eilės laimėtų „Nuke” žemėlapių seriją

Beveik niekas nesitikėjo, kad „Vitality” „BLAST Premier Fall Finals” turnyre įveiks „NaVi” ekipą jos mėgstamame „Nuke” žemėlapyje. Iki tol pastaroji ekipa šiame žemėlapyje buvo laimėjusi 20 kartų iš eilės, tačiau akistatoje viskas apsivertė aukštyn kojomis. „Team Vitality” lengvai tvarkėsi su varžovais, o lemiamą dūrį sudavė keturis varžovus iššaudęs „ZywOo”.

„Jame” MOUZ paverčia mažomis pelytėmis

Po trijų taiklių lietuvio Aurimo „Bymo” Pipiro šūvių „Virtus Pro” ekipos kapitonas Dzhami „Jame” Ali liko vienas prieš penkis varžovus, tačiau rusas neprarado koncentracijos ir „PGL Major Stockholm” turnyre sukūrė epizodą, šiame sąraše užėmusį antrą vietą.

„refrezh” stebuklas

Gražiausias 2021 metų CS:GO epizodas neabejotinai priklauso Ismailui „refrezh” Ali. Atsilikinėdami 14-15, „Heroic” buvo per vieną raundą nuo pralaimėto žemėlapio, be to, „refrezh” buvo vienintelis likęs žaidėjas prieš visą varžovų komandą. Visgi žaidėjui pavyko sukurti visišką stebuklą, nušauti penkis priešininkus ir išplėšti pratęsimą. Šio herojiško epizodo pabaigoje „refrezh” gyvybės stulpelyje buvo belikę trys procentai.

Autorius: Lukas Langvinis