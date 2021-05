Paskutinių sekundžių dramoje „Anadolu Efes“ palaužė CSKA ir keliauja į Eurolygos finalą

Stambulo ekipa į priekį išsiveržė jau nuo pat mačo pradžios. Dar pirmajame kėlinyje jie susikrovė dviženklę persvarą.

Vien per pirmąsias dešimt minučių jie buvo pataikę 5 iš 6 tritaškių.

Paskui skirtumas išliko stabilus, „Anadolu Efes“ vienu metu pirmavo 34:22. Į priekį turkus ypač vedė lyderis Vasilije Micičius.

Trečiajame kėlinyje V. Micičius tiesiog skrajojo aikštėje, o po trijų minučių trečiajame kėlinyje Stambulo ekipa jau pirmavo net 60:39.

Willy Clyburnas bandė gelbėti CSKA, bet turkai irgi gana lengvai vis surasdavo gana greitų atsakų.

Galų gale į lemiamą šturmą CSKA kilo ketvirtojo kėlinio pradžioje, kai surengė tris atakas be atsako, pataikydami tolimus metimus.

Paskui W. Clyburnas pataikė dvitaškį, Danielis Hackettas greitoje kontratakoje įmetė du taškus su pražanga ir Rusijos ekipa priartėjo iki 76:81.

„Anadolu Efes“ žaidime atsirado įtampa. CSKA pagaliau sumažino skirtumą visiškai iki minimumo. Jie turėjo kelis iš eilės šansus ir persverti rezultato, tačiau nepataikė ir Stambulo ekipa išlaikė minimalią persvarą.

Sh. Larkinas lemiamu momentu pataikė tik vieną baudos metimą, tad CSKA turėjo 7 s. ir minus dviejų taškų deficitą, bet W. Clyburno tritaškis buvo netaiklus, tad „Anadolu Efes“ šventė pergalę 89:86.

Nesustabdomai „Anadolu Efes“ gretose žaidė šio sezono Eurolygos MVP V. Micičius, kuris pelnė 25 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, tačiau surinkęs 5 asmenines pražangas dar likus trims minutėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos prisėdo ant suolelio.

CSKA gretose W. Clyburnas surinko 26 taškus ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

„Anadolu Efes“: Vasilije Micičius 25 (6 rez. perd..), Sertačas Šanli 19 (8 atk. kam.), Rodrigue’as Beaubois 15 (3/4 trit.), Shane’as Larkinas 11, Krunoslavas Simonas 10 (6 atk. kam.).

CSKA: Willas Clyburnas 26 (7 atk. kam.), Danielis Hackettas 17, Gabrielis Lundbergas 15, Tornike Shengelia 10 (7 atk. kam.), Ivanas Uchovas 8.

Finale „Anadolu Efes“ sekmadienį susigrums su „Barcelona“ arba Milano „AX Armani“.

What a game 👏@AnadoluEfesSK reaches the #F4GLORY Final after a brilliant @cskabasket comeback isn't enough!