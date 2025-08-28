Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Pasirengimą naujajam sezonui „Neptūnas“ pradėjo pergale prieš latvių klubą

2025-08-28 18:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-28 18:23

Klaipėdos „Neptūnas“ pirmosiose kontrolinėse rungtynėse namie 86:80 (20:14, 27:24, 22:19, 17:23) įveikė Rygos VEF krepšininkus.

A.Beručka buvo rezultatyviausias (BNS nuotr.)

Klaipėdos „Neptūnas“ pirmosiose kontrolinėse rungtynėse namie 86:80 (20:14, 27:24, 22:19, 17:23) įveikė Rygos VEF krepšininkus.

0

Uostamiesčio komandai nepadėjo savo šalių rinktinėms šiuo metu atstovaujantys Arnas Velička bei Rihardas Lomažas.

„Neptūną“ į pergalę vedė Arnas Beručka, kuris pelnė 15 taškų (3 atk. kam.), Jordanas Tuckeris pridėjo 13 (2/6 trit., 5 atk. kam.), Jamesas Karnikas – 11 (7 atk. kam.), Zane’as Watermanas – 10, Mindaugas Girdžiūnas (3 per. kam.) ir Radvilas Kneižys (3/3 trit.) – po 9, Martynas Pacevičius – 8.

Pralaimėjusiems Rostyslavas Novitskis įmetė 19 taškų (6 atk. kam.), Kristapas Kilpas, kuris buvo Latvijos rinktinės kandidatų sąraše, surinko 16.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

