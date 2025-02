Pasaulio slidinėjimo čempionate greičiausias tarp lietuvių buvo Vaičiulis, Klaebo laimėjo 10-ą aukso medalį

Moterų sprinto laisvuoju stiliumi kvalifikacijoje Ieva Dainytė buvo 77-a (3:39.16 min.), Eglė Savickaitė – 85-a (3:42.56), Greta Gabrielė Kilbauskaitė – 96-a (3:54.23), o Kornelija Sukovaitė – 99-a (4:01.26) tarp 121 dalyvės. Vietą atkrintamosiose varžybose garantavo 3 min. 12.40 sek. laikas.

Auksą iškovojo švedė Jonna Sundling (3:03.36), aplenkusi norvegę Kristinę Stavaas Skistad (3:05.49) bei šveicarę Nadinę Faehndrich (3:06.20). 30-metė J.Sundling pasaulio čempione tapo 5-ą kartą. Įdomu tai, kad kitos prabos medalių pasaulio čempionatuose ji neturi.

Vyrų sprinte Modestas Vaičiulis užėmė 59-ą vietą (2:51.87), Tautvydas Strolia – 82-ą (2:57.24), Daujotas Jonikas – 114-ą (3:06.96), o Matas Gražys – 117-ą (3:09.09) tarp net 183 sportininkų. M.Vaičiulį nuo atkrintamųjų varžybų skyrė 5.95 sek.

Pasaulio čempionu tapo tituluotas norvegas Johannesas Hoesflotas Klaebo (2:45.74), antras buvo italas Federico Pellegrino (2:46.41), trečias – suomis Lauri Vuorinenas (2:50.53). J.H.Klaebo pasaulio čempionu tapo jau 10-ą kartą.

Federico Pellegrino centra l'ennesimo risultato di peso della sua carriera, vincendo la medaglia d'argento nella sprint in tecnica libera ai Mondiali di #Trondheim2025 🥈🇮🇹



Solo il fenomeno Klaebo batte l'azzurro, vincendo in questo format per la 4a edizione di fila 🥇🇳🇴 pic.twitter.com/jNfESptsJ4