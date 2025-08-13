Pasaulio OSKD čempionate Lenkijoje fortūna ir toliau nesišypso Lietuvos rinktinei

Geriausiai Lietuvos komandai šiandien atstovavo jaunimo grupės sportininkės – Irmantė Aleliūnaitė (12 vieta) ir Vytėnė Puišytė (14 vieta). Moterų elito grupėje Algirda Mickuvienė trasos antroje dalyje neišvengė klaidų ir liko 14-a, o vyrų elito grupėje greičiausias iš lietuvių buvo Jonas Vytautas Gvildys, užėmęs 17 vietą.
Iki pat finišo labai gerą tempą demonstravo Ignas Ambrazas, tačiau trasos pabaigoje smarkiai suklydo ir, kaip vėliau paaiškėjo, praleido vieną kontrolinį punktą – dėl to buvo diskvalifikuotas.
Lietuvos rinktinės rezultatai
Vyrai – 17,2 km / 37 KP / 82 dalyviai
17 – Jonas Vytautas Gvildys – 1:03:36 (+3:34)
36 – Jonas Maiselis – 1:09:51 (+9:49)
43 – Regimantas Kavaliauskas – 1:11:42 (+11:40)
60 – Emilis Petkevičius – 1:26:21 (+26:19)
62 – Rokas Mickevičius – 1:27:00 (+26:58)
DSQ – Ignas Ambrazas
Moterys – 13,3 km / 28 KP / 46 dalyvės
14 – Algirda Mickuvienė – 1:01:21 (+5:40)
29 – Karolina Mickevičiūtė Juodisienė – 1:09:57 (+14:16)
32 – Justė Umbrasaitė – 1:11:56 (+16:15)
35 – Agnė Musajevaitė – 1:18:10 (+22:29)
Jaunimo vaikinai – 13,8 km / 30 KP / 49 dalyviai
30 – Matas Stankūnas – 1:10:24 (+18:28)
32 – Arnas Sausaitis – 1:12:27 (+20:31)
37 – Džiugas Kavaliauskas – 1:17:27 (+25:31)
DSQ – Daumantas Kiela
Jaunimo merginos – 10,0 km / 24 KP / 41 dalyvė
12 – Irmantė Aleliūnaitė – 54:14 (+8:31)
14 – Vytėnė Puišytė – 55:18 (+9:35)
20 – Goda Kučejevaitė – 59:33 (+13:50)
23 – Beatričė Šimkutė – 1:01:17 (+15:34)
Algirda Mickuvienė: „Pradžioje sekėsi labai gerai, tačiau ties 21-uoju punktu prasidėjo labai tankus takelių tinklas. Pamačiau vieną kontrolinį punktą, nesupratau, kur esu, tada nuvažiavau prie kito ir supratau, kad tai buvo mano 25-as punktas. Likusią trasos dalį važiavau labai išsiblaškiusi. Trasa patiko – labai techniška, bet šiandien tikrai ne mano diena.“
Ignas Ambrazas: „Šiaip sekėsi neblogai – viskas buvo tikrai gerai, gal tik vieną klaidelę padariau ir vienoje vietoje buvau ne visai užtikrintas. Atrodė, kad viskas einasi puikiai, bet pasirodo, praleidau vieną kontrolinį punktą. Pačioje pabaigoje tikriausiai užkaitau ir buvo per daug – praradau koncentraciją ir padariau kelias klaidas iš eilės.“
Rytoj sportininkų laukia bendro starto trasa ir dar viena kova dėl medalių
