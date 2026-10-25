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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Pasaulio moterų rankinio čempionato atranka: Lietuva – Belgija (GYVAI)

2026-10-25 15:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 15:00
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Sekmadienį Prienuose vyks atsakomosios 2027 m. pasaulio moterų rankinio čempionato Europos zonos atrankos rungtynės tarp Lietuvos ir Belgijos rinktinių. Lietuvės Belgijoje laimėjo rezultatu 27:19 ir prieš atsakomąsias rungtynes turi solidų 8 įvarčių pranašumą.

Vykinto Selivončiko nuotr. | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį Prienuose vyks atsakomosios 2027 m. pasaulio moterų rankinio čempionato Europos zonos atrankos rungtynės tarp Lietuvos ir Belgijos rinktinių. Lietuvės Belgijoje laimėjo rezultatu 27:19 ir prieš atsakomąsias rungtynes turi solidų 8 įvarčių pranašumą.

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Rungtynės Prienuose prasidės 16 val. Lietuvos laiku. Jų eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Rinktinės kapitonė Greta Rinkevičiūtė teigia, kad komanda yra pasirengusi kovoti iki paskutinės minutės.

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„Komandoje atmosfera labai gera ir kovinga. Visos esame motyvuotos, susitelkusios ir nekantriai laukiame artėjančių rungtynių. Žinome, kad rungtynės su Belgijos rinktine nebus lengvos, tačiau žaisime namuose, palaikomos savo sirgalių, o tai suteikia papildomos motyvacijos ir energijos.

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Esame pasiruošusios kovoti dėl kiekvieno kamuolio, palaikyti viena kitą ir atiduoti visas jėgas iki paskutinės minutės. Mūsų tikslas aiškus – apginti namų aikštelę ir iškovoti antrąją pergalę“, – sakė G. Rinkevičiūtė.

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Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Herlanderis Silva pabrėžė, kad ankstesnė pergalė nieko negarantuoja, todėl jo auklėtinėms reikės dar kartą įrodyti savo pranašumą.

„Mums rezultatas yra 0:0. Turime aikštelėje dar kartą įrodyti, kad galime įveikti Belgijos rinktinę. Privalome žaisti geriau nei praėjusį trečiadienį, nes tokio paties žaidimo gali ir nepakakti. Todėl šioms rungtynėms ruošiamės labai atsakingai, įvertindami visas galimas grėsmes. Lietuvos rankinis turi rodyti pažangą ir išlaikyti stabilų žaidimą – tai kelias į didžiuosius tarptautinius turnyrus“, – teigė H. Silva.

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Keturios pirmojo etapo porų nugalėtojos pateks į lemiamą atrankos etapą. Jame prie jų prisijungs Portugalija ir 21 rinktinė iš 2026 metų Europos čempionato.

Lemiamas etapas numatytas 2027 metų balandžio 7-8 ir 10-11 dienomis. Komandos vėl žais po dvejas rungtynes, o serijų nugalėtojos iškovos kelialapius į pasaulio čempionatą.

2027 metų IHF moterų pasaulio rankinio čempionate Vengrijoje dėl titulo varžysis 32 rinktinės. Lapkričio 30-gruodžio 19 dienomis vyksiančiame turnyre vietas jau yra užsitikrinusios šeimininkė Vengrija ir praėjusio pasaulio čempionato nugalėtoja Norvegija.

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