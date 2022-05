Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtfinalyje – čekų ir kanadiečių pergalės

Praėjusių metų čempionė Kanados rinktinė panaikino 3 įvarčių deficitą ir po pratęsimo 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0) nugalėjo Švedijos ledo ritulininkus.

Švedai fantastiškai pradėjo rungtynes, kai Carlas Klingbergas (1:27) ir Wiliamas Nylanderis (7:04) pelnė du greitus įvarčius. Negana to, kėliniui įpusėjus kanadiečiai du kartus iš eilės pažeidė taisykles, tačiau švedai nesugebėjo išnaudoti tiek dviejų, tiek vieno žaidėjo pranašumo.

Antrame kėlinyje Maxas Fribergas (28:23) įmušė trečiąjį švedų įvartį, o jo komanda trijų įvarčių pranašumą išlaikė iki pat trečiojo kėlinio.

Visgi trečiame kėlinyje kanadiečiai sugebėjo pademonstruoti fantastišką sugrįžimą: iš pradžių Ryanas Gravesas (41:21) pelnė pirmąjį įvartį, o tada kanadiečiai du kartus paeliui pažeidė taisykles.

Švedams daugumos išnaudoti nepavyko, o likus žaisti 3 min. 52 sek. taisykles pažeidė ir švedai. Nepraėjus visoms 2 minutėms kanadiečiai vartininką pakeitė šeštuoju aikštės žaidėju, tačiau tai nepadėjo.

Vsigi likus žaisti 1 min. 53 sek. Pierre’as-Lucas Duboisas (58:07) pelnė antrąjį įvartį ir sugrąžino kanadiečių viltis išplėšti pratęsimą.

Praėjus 13 sekundžių po įvarčio, kanadiečiai dar kartą vartininką pakeitė šeštuoju aikštės žaidėju, o dabar jiems prireikė vos 17 sekundžių ir Mattas Barzalis (58:37) išlygino rezultatą.

Pratęsimo metu švedai suklydo praėjus vos 25 sekundėms, kai Williamas Nylanderis pažeidė taisykles. Dar po 18 sekundžių Drake’as Bathersonas (60:43) pelnė pergalingą kanadiečių įvartį ir užbaigė vieną įspūdingiausių pasaulio čempionatų sugrįžimų.

