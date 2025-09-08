Pasaulio čempionato atranka: 9 įvarčių fiesta baigėsi italų pergale prieš Izraelį, kroatai nepaliko šansų Juodkalnijai

Manuelis Locatelli rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į savus vartus ir Izraelis išsiveržė į priekį 1:0. Moise’as Keanas pirmojo kėlinio pabaigoje pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir atstatė pusiausvyrą 1:1.
Doras Peretzas antrojo kėlinio pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir persvėrė rezultatą Izraelio naudai 2:1. Netrukus M. Keanas antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir išlygino rezultatą 2:2. Matteo Politano sužaidus beveik valandą puikiu smūgiu pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė italus į priekį 3:2, o Giacomo Raspadori padidino pranašumą 4:2.
Alessandro Bastoni pasiuntė kamuolį savus vartus ir rezultatas tapo 3:4, o Doras Peretzas tiksliu smūgiu atstatė pusiausvyrą 4:4.Sandro Tonali 91-ąją minutę smūgiu iš tolimos distancijos išplėšė italams pergalę rezultatu 5:4.
Mateo Retegui tapo pirmuoju žaidėju, atlikusiu 3 rezultatyvius perdavimus vienerių rungtynių metu atstovaudamas Italijai nuo 2008 m.
Italija pelnė bent keturis įvarčius dvejose rungtynėse iš eilės (neįskaitant draugiškų susitikimų) pirmą kartą nuo 1970 m. birželio mėn.
Tuo tarpu L grupės susitikime Kroatijos rinktinė 4:0 sutriuškino Juodkalnijos futbolininkus.
Kristijanas Jakičius nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė Kroatijos rinktinę į priekį 1:0. Andrija Bulatovičius pirmojo kėlinio pabaigoje buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei Juodkalnijos futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
Andrejus Kramaričius antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į tuščius likusius vartus ir padvigubino kroatų pranašumą 2:0. Edvinas Kučas rungtynių pabaigoje pasiuntė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0. Ivanas Perišičius rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį 4:0.
