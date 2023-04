Pamatykite: kaip prie tragiško „Raptors“ baudų pataikymo prisidėjo DeRozano duktė?

Prie to labiausiai prisidėjo net 39 taškus pelnęs DeMaras DeRozanas. Jam puikiai talkino jo mažojo duktė Diara.

„Raptors“ metant baudų metimus ji garsiai šaukė, o riksmai buvo girdimi visoje arenoje.

The Raptors went 18-36 from the free throw line 😱 Diar DeRozan: X factor 👏 (via @chicagobulls ) pic.twitter.com/H5CrHpwiKj

Juokas juokais, tačiau „Raptors“ pataikė vos kas antrą baudos metimą (36/18).

Dvikovoje dėl atkrintamųjų „Bulls“ susitiks su Majamio „Heat“.

Diar DeRozan deserved her own highlight reel tonight 🔥 pic.twitter.com/nUMNKrGtVQ

To Diar DeRozan's teacher: may we kindly request Diar be excused from school on Friday 😅 pic.twitter.com/ZANywhzpqU