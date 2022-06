Pakelta NBA finalų uždanga: ketvirtajame kėlinyje užsikūrę „Celtics“ įveikė „Warriors“

REKLAMA

Didžiajame NBA finale Ime Udokos vadovaujami „Celtics“ 120:108 (28:32, 28:22, 24:38, 40:16) įveikė Stepheno Curry vedamą „Golden State Warriors“, perėmė namų aišktelės pranašumą ir serijoje iki keturių pergalių išsiveržė į priekį 1:0.

Bostono ekipoje fenomenaliai žaidė Alas Horfordas, kuris įmetė 26 taškus ir pataikė 6 iš 8 tolimų metimų, o svarbiausi metimai, kuriuos pataikė „Celtics“ aukštaūgis, buvo būtent ketvirtajame kėlinyje.

Pirmajame kėlinyje abi komandos kovojo taškas į tašką ir keitėsi sėkmingais epizodais.

Visgi reikėtų išskirti įspūdingą S. Curry pasirodymą. Krepšininkas pirmajame kėlinyje liepsnojo. Iš 32 komandos taškų snaiperis įmetė net 21 tašką. Visgi šis fenomenalus S. Curry pasirodymas neleido susikrauti didelio pranašumo „Golden State Warriors“ krepšinkams ir po pirmųjų 12 minučių 28:32 priekyje buvo „Celtics“.

REKLAMA

REKLAMA

Chef Curry was cooking up in Q1 👨‍🍳



🔥 6 3PM | 21 PTS 🔥



Q2 Live Now on ABC pic.twitter.com/RthSWFC83h — NBA (@NBA) June 3, 2022

Antrąjį ketvirtį geriau pradėjo GSW krepšininkai.

Po tikslaus Klay Thompsono tritaškio kariai pirmąkart išsiveržė į priekį dviženkliu skirtumu (37:47).

Visgi vos per dvi minutes „Celtics“ ekipai pavyko surengti spurtą 10:0 ir išlyginti mačo rezultatą. Du metimus pataikė Jaylenas Brownas, vienu tritaškiu prie spurto prisidėjo Marcusas Smartas (47:47).

Per likusį ketvirčio laiką abi komandos keitėsi tiksliais metimais. Po dviejų kėlinių 56:54 trapų pranašumą turėjo I. Udokos vadovaujama „Celtics“ ekipa.

Marcus Smart ties it up for the @celtics on ABC!



Game 1 Live Now 🏀 pic.twitter.com/dGahy6qmc7 — NBA (@NBA) June 3, 2022

Trečiąjį ketvirtį vėl geriau pradėjo aikštelės šeimininkai „Golden State Warriors“, o įpusėjus ketvirčiui S. Curry vedami „Warriors“ susikrovė 11 taškų pranašumą (64:75).

REKLAMA

REKLAMA

Dviženklis karių pranašumas išsilaikė iki pat ketvirčio pabaigos. Atrodė, kad aikštelės šeimininkai pirmąjį mačą kontroliuoja ir pergalė yra būtent GSW rankose (80:92).

Iggy drains the corner 3.



The Warriors lead by 12 through 3 quarters on ABC



The #NBAFinals presented by @YouTubeTV 🏆 pic.twitter.com/E1cAwln737 — NBA (@NBA) June 3, 2022

Visgi ketvirtajame kėlinyje „Celtics“ atsirišo rankos.

A. Horfordas, Derrickas White‘as, M. Smartas, J. Brownas pradėjo pataikyti tolimus metimus.

„Celtics“ iš viso šiame mače pataikė net 21 tritaškį.

6 iš 21 komandos pataikyto tritaškio įmetė A. Horfordas, kuris ketvirtajame kėlinyje pademonstravo geriausią savo žaidimą ir kartu su D. White‘u vedė „Celtics“ į pergalę.

Al Horford was on fire in Q4, going 4-for-4 from the field to lead the @celtics comeback to take a 1-0 series lead! #ToastedHighlights pic.twitter.com/X3J5G6XKIC REKLAMA REKLAMA June 3, 2022

„Warriors“ ketvirtajame kėlinyje prametė didžiąją dalį metimų. S. Curry prametė savo apylaisvius metimus iš toli, Draymond‘as Green‘as prametė baudų metimus, o rotacijos krepšininkai per lemiamą ketvirtį puolime neprisidėjo ir 120:108 aikštelės šeimininkams teko pripažinti „Celtics“ pranašumą.

Įdomu, kad ketvirtąjį kėliny „Celtics“ laimėjo 40:21.

Verta paminėti, kad pirmajame serijos mače „Warriors“ puikiai gynėsi prieš varžovų lyderį Jaysoną Tatumą, kuris įmetė 12 taškų ir iš žaidimo pataikė vos 3 metimus iš 17.

Serijoje iki keturių pergalių 1:0 į priekį išsiveržė „Celtics“.

„Celtics“: A. Horfordas 26 (6/8 trit.), J. Brownas 24 (7 atk. kam., 5 rez. perd.), D. White‘as 21 (5/8 trit.), M. Smartas 18 (4/7 trit., 5 atk. kam.), J. Tatumas 12 (3/17 met., 13 rez. perd., 5 atk. kam.).

„Golden State Warriors“: S. Curry 34 (7/14 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Andrew Wigginsas 20, K. Thompsonas 15, Otto Porteris 12 (4/5 trit.).