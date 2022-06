Krepšinio pasaulio žmonių reakcijos į pirmąjį NBA finalo mačą

Stephen‘as Curry pirmajame kėlinyje įmetė 21 tašką, o Alas Horfordas šaltais nervais ketvirtajame kėlinyje įmetė svarbius metimus į krepšį ir išvedė Bostono „Celtics“ į pergalę.

„Celtics“ 120:108 įveikė „Golden State Warriors“ ir perėmė namų pranašumą.

Portalas tv3.lt kviečia pamatyti kitų krepšininkų ir krepšinio žmonių komentarus apie pirmąjį NBA finalo mačą.

„Džentelmenai, mums yra demonstruojamas aukšto lygio krepšinis“, – po pirmojo NBA finalų susitikimo „Twitteryje“ rašė buvęs GSW krepšininkas Kevinas Durantas.

„Šiandien Alui Horfordui sueina 36-eri. Daugelis krepšininkų tokiame amžiuje baigia savo karjerą, o jis (A. Horfordas – aut. past.) savo pirmajame NBA finale žaidžia geriausią savo krepšinį“, – apie įspūdingą A. Horfordo pasirodymą „Twitteryje“ rašė komentatorius Rytis Vyšniauskas.

