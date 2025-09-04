Pagaliau su komanda vėl plušantis M.Grigonis: dideli sunkumai

Gynėjas neslėpė – tai kelia labai daug džiaugsmo. Sezoną jis turėtų pradėti be papildomų trikdžių – žaisti nuo pirmojo mačo.
„Dideli sunkumai, dideli, dideli sunkumai“, – juokėsi į treniruotes su komanda sugrįžęs lietuvis.
„Norėjau grįžti į rutiną, mėgautis žaidimu, sirgaliais, komandos draugais, pergalėmis. Krepšinio karjera yra trumpa, todėl vis labiau stengiuosi tuo pasimėgauti“, – pridėjo jis.
31 metų 198 cm ūgio M.Grigonis Eurolygoje pernai sužaidė vos 4 mačus, kuriuose per 11 minučių rinko 3 taškų, rezultatyvaus perdavimo ir 2,8 naudingumo balo vidurkius. Gruodį jam atlikta nugaros operacija.
