TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Pagaliau su komanda vėl plušantis M.Grigonis: dideli sunkumai

2025-09-04 14:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 14:30

Ilgą laiką be aktyvaus krepšinio buvęs lietuvis Marius Grigonis vėl prisijungė prie komandinių Atėnų „Panathinaikos“ treniruočių.

M.Grigonis gali sportuoti pilna jėga

Ilgą laiką be aktyvaus krepšinio buvęs lietuvis Marius Grigonis vėl prisijungė prie komandinių Atėnų „Panathinaikos“ treniruočių.

0

Gynėjas neslėpė – tai kelia labai daug džiaugsmo. Sezoną jis turėtų pradėti be papildomų trikdžių – žaisti nuo pirmojo mačo.

„Dideli sunkumai, dideli, dideli sunkumai“, – juokėsi į treniruotes su komanda sugrįžęs lietuvis.

„Norėjau grįžti į rutiną, mėgautis žaidimu, sirgaliais, komandos draugais, pergalėmis. Krepšinio karjera yra trumpa, todėl vis labiau stengiuosi tuo pasimėgauti“, – pridėjo jis.

31 metų 198 cm ūgio M.Grigonis Eurolygoje pernai sužaidė vos 4 mačus, kuriuose per 11 minučių rinko 3 taškų, rezultatyvaus perdavimo ir 2,8 naudingumo balo vidurkius. Gruodį jam atlikta nugaros operacija.

