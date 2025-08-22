Paaiškėjo Lenkijos rinktinės dvyliktukas Europos čempionatui

Ryškiausia rinktinės žvaigžde turėtų būti gynėjas Jordanas Loydas bei Mateušas Ponitka.
Lenkai D grupėje susikaus su prancūzais, slovėnais, belgais, žydais ir islandais.
Lenkijos rinktinės sudėtis: Aleksanderis Balcerowskis, Aleksanderis Dziewa, Tomašas Gielo, Kamilas Lačynskis, Jordanas Loydas, Michalas Michalakas, Dominik Olejničakas, Andržejus Pluta, Mateušas Ponitka, Michalas Sokolowskis, Šymonas Zapala, Przemyslawas Žolnierewičius.
