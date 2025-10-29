Orelikas nežibėjo FIBA turnyre

Gediminas Orelikas nežibėjo, o jo atstovaujama Abšerono „Lions“ (0/3) FIBA Europos taurėje namie 85:104 (24:20, 19:27, 17:33, 26:24) neatsilaikė prieš Baku „Neftči“ (2/1).
Lietuvis per 23 minutes įmetė 5 taškus (1/2 dvit., 1/5 trit.), atkovojo kamuolį, atliko 2 perdavimus, kartą prasižengė, 4 klydo.
Jo komandoje su 23 taškais išsiskyrė De‘Ondre Jacksonas, 22 – J.J.Frazieris, Baku ekipai 22 taškus pelnė Stefanas Keničius, 21 – Toni Perkovičius.
