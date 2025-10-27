Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Olivija Baleišytė pasaulio dviračių treko čempionate nubausta pinigine bauda už taisyklių pažeidimą

2025-10-27 12:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 12:58

Santjage (Čilė) baigėsi pasaulio dviračių treko čempionatas. Paskutinę varžybų dieną moterų taškų lenktynėse dalyvavo Olivija Baleišytė.

Lenktynių akimirka | „Stop“ kadras

Santjage (Čilė) baigėsi pasaulio dviračių treko čempionatas. Paskutinę varžybų dieną moterų taškų lenktynėse dalyvavo Olivija Baleišytė.

0

Lietuvė ratu aplenkė pagrindinę grupę, pelnė 20 taškų ir užėmė 13-ą vietą. Nemaža dalis sportininkių pagrindinę grupę aplenkė 2 ratais, o nugalėtoja meksikietė Yareli Acevedo Mendoza varžoves aplenkė net 3 ratais ir surinko 63 taškus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sidabras atiteko britei Annai Morris (58), o bronza – Bryony Bothai (56) iš Naujosios Zelandijos.

Lietuvė čempionatą baigė turėdama įspėjimą. Teisėjai nustatė, kad O. Baleišytė taisykles pažeidė dar eliminacijos lenktynėse. Internete jau pasklido vaizdo įrašas, kaip lietuvė ranka vos nekliudė šveicarės Lorenos Leu. Tiesa, oficialiame pranešime nėra paaiškinta, ar lietuvė buvo įspėta būtent dėl šio įvykio. Eliminacijos lenktynės lietuvei buvo sėkmingiausios šiame čempionate – iškovota 5-a vieta.

O. Baleišytei taip pat buvo skirta 200 Šveicarijos frankų bauda (beveik 216 eurų).

