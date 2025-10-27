Olivija Baleišytė pasaulio dviračių treko čempionate nubausta pinigine bauda už taisyklių pažeidimą

Lietuvė ratu aplenkė pagrindinę grupę, pelnė 20 taškų ir užėmė 13-ą vietą. Nemaža dalis sportininkių pagrindinę grupę aplenkė 2 ratais, o nugalėtoja meksikietė Yareli Acevedo Mendoza varžoves aplenkė net 3 ratais ir surinko 63 taškus.
Sidabras atiteko britei Annai Morris (58), o bronza – Bryony Bothai (56) iš Naujosios Zelandijos.
Lietuvė čempionatą baigė turėdama įspėjimą. Teisėjai nustatė, kad O. Baleišytė taisykles pažeidė dar eliminacijos lenktynėse. Internete jau pasklido vaizdo įrašas, kaip lietuvė ranka vos nekliudė šveicarės Lorenos Leu. Tiesa, oficialiame pranešime nėra paaiškinta, ar lietuvė buvo įspėta būtent dėl šio įvykio. Eliminacijos lenktynės lietuvei buvo sėkmingiausios šiame čempionate – iškovota 5-a vieta.
El brazo que lanzó Olivija Baleisyte a la suiza Leu, que veremos si no le cuesta la DSQ en la final de la eliminación#Santiago2025 pic.twitter.com/mFQrp97met— elsterrato (@elsterrato) October 23, 2025
O. Baleišytei taip pat buvo skirta 200 Šveicarijos frankų bauda (beveik 216 eurų).
