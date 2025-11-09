Olisevičius žibėjo prieš Milano klubą

Pastarajai Osvaldas Olisevičius per 31 minutę pelnė 19 taškų (4/9 dvit., 3/8 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, 3 kartus klydo, perėmė kamuolį, provokavo 2 pražangas, 2 kartus prasižengė bei rinko 9 naudingumo balus.
Zachas LeDay‘us ir Shavonas Shieldsas rungtynėms nebuvo registruoti.
„EA7 Emporio Armani“ 22 taškus rinko Armoni Brooksas (4/8 trit.), 15 – Niccolo Mannionas, po 12 – Leonardo Tote‘as ir Giampaolo Ricci.
Trevizo ekipai 14 taškų rinko Joe Raglandas, po 7 – Matteo Chillo ir Muhammadas Rahkmanas.
Artimiausius Eurolygos mačus Milano komanda žais su Vilerbano ASVEL ir Pirėjo „Olympiacos“.
