TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Olisevičius žibėjo prieš Milano klubą

2025-11-09 19:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 19:47

Lengvą pergalę Italijos lygoje įsirašė Milano „EA7 Emporio Armani“ (5/2) komanda, kuri namie 87:63 (25:13, 21:16, 21:16, 20:18) nukovė Trevizo „Nutribullet“ (1/6).

O.Olisevičius pelnė 19 taškų

0

Pastarajai Osvaldas Olisevičius per 31 minutę pelnė 19 taškų (4/9 dvit., 3/8 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, 3 kartus klydo, perėmė kamuolį, provokavo 2 pražangas, 2 kartus prasižengė bei rinko 9 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zachas LeDay‘us ir Shavonas Shieldsas rungtynėms nebuvo registruoti.

„EA7 Emporio Armani“ 22 taškus rinko Armoni Brooksas (4/8 trit.), 15 – Niccolo Mannionas, po 12 – Leonardo Tote‘as ir Giampaolo Ricci.

Trevizo ekipai 14 taškų rinko Joe Raglandas, po 7 – Matteo Chillo ir Muhammadas Rahkmanas.

Artimiausius Eurolygos mačus Milano komanda žais su Vilerbano ASVEL ir Pirėjo „Olympiacos“.

