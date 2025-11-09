„AS Monaco“ laimėjo vietinėje lygoje

Monako komandai 21 tašką pelnė Matthew Strazelis (4/7 trit.), 14 – Elie Okobo, 13 – Davidas Michineau, 11 – Juhannas Begarinas (7 atk. kam.).
Mike‘as Jamesas, Danielis Theisas, Jaronas Blossomgame‘as gavo poilsio.
Pralaimėjusiems 18 taškų rinko Giovanas Oniangue, 14 – Loicas Schwartzas.
„AS Monaco“ kitą savaitę Eurolygoje žais Belgrade – su „Partizan“ ir „Crvena Zvezda“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!