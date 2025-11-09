 
„AS Monaco“ laimėjo vietinėje lygoje

2025-11-09 19:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 19:33

Sėkmingą etapą Prancūzijos lygoje tęsia Monako „AS Monaco“ (6/1) komanda, kuri namie 92:84 (25:12, 23:25, 24:20, 20:27) palaužė Sen Kventino „Basket“ (1/7) klubą.

M.Strazelis pelnė 21 tašką

Monako komandai 21 tašką pelnė Matthew Strazelis (4/7 trit.), 14 – Elie Okobo, 13 – Davidas Michineau, 11 – Juhannas Begarinas (7 atk. kam.).

Mike‘as Jamesas, Danielis Theisas, Jaronas Blossomgame‘as gavo poilsio.

Pralaimėjusiems 18 taškų rinko Giovanas Oniangue, 14 – Loicas Schwartzas.

„AS Monaco“ kitą savaitę Eurolygoje žais Belgrade – su „Partizan“ ir „Crvena Zvezda“.

