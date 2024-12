Olimpinis čempionas patyrė skaudžią traumą – atsidūrė ligoninėje

Anot šaltinių, R.Evenepoelis laiko į tai sureaguoti neturėjo, tad dideliu greičiu trenkėsi į dureles. Sportininko dviratis lūžo į dvi dalis.

„Žinau tik tiek, kad kažkas atidarė dureles ir Remco į jas įsirėžė. Deja, tokie dalykai nutinka kokius 5 kartus per dieną, kai žmonės neatsargiai atidarinėja duris. Remco jaučia skausmą rankos ir peties srityse. Gydytojai juo rūpinasi. Visa laimė, kad į dvi dalis lūžo dviratis, o ne jo ranka“, – „Sporza“ sakė R.Evenepoelio atstovaujamos „Soudal Quick-Step“ ekipos vadovas Patrickas Lefevere.

R.Evenepoelio tėvas patvirtino, kad sūnus su juo po avarijos jau susisiekė, bet visos incidento detalės dar nėra aiškios. Pažymima, kad R.Evenepoelis yra sąmoningas ir gali sėdėti. Gydytojai įtaria riešo ir peties lūžius.

From the Remco Evenepoel crash place, Remco was unable to avoid an opening car door from the postal vehicle and the doctors said it can be broken shoulder and broken wrist.



