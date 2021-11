Oficialu: „Žalgiris“ atsisveikino su Emmanueliu Mudiay ir pristatė naujoką

Su E.Mudiay galiojęs kontraktas buvo nutrauktas abipusiu sutarimu, o su T.Websteriu pasirašyta sutartis iki sezono pabaigos.

Kitaip nei pastaruoju metu buvo skelbta žiniasklaidoje, T.Websteris yra pasiskiepijęs, todėl jam neturėtų iškilti papildomų sunkumų atstovaujant „Žalgiriui“.

Antradienio popietę jis jau atvyko į Kauną, kur artimiausiomis dienomis jam bus atlikta medicininė apžiūra.

Praėjusiame sezone T.Websteris rungtyniavo Australijos krepšinio lygoje žaidžiančioje „New Zealand Breakers“ ekipoje. Per 29 sužaistas rungtynes įžaidėjas fiksavo 17,2 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, 5,0 rezultatyvaus perdavimo ir 1,2 perimto kamuolio vidurkius, iš toli atakuodamas 38,2 proc. taiklumu.

Prieš tai du sezonus (2018–2020 m.) T.Websteris žaidė Europos taurės varžybose dalyvavusioje Stambulo „Galatasaray“ komandoje.

Karjerą Europoje jis pradėjo 2017 m. Frankfurto „Fraport Skyliners“ komandoje, o prieš tai 4 metus rungtyniavo Nebraskos universitete (NCAA).

Nuo 2012-ųjų T.Websteris yra Naujosios Zelandijos vyrų krepšinio rinktinės narys.

