Oficialu: Ruudas Van Nistelrooy‘us palieka „Man Utd“ klubą

„Esame dėkingi už jo indėlį ir už tai, kaip jis prisidėjo per visą savo klube praleistą laiką. Jis visada bus labai laukiamas „Old Trafford“.

Rene Hake, Jelle ten Rouwelaaras ir Pieteris Morelis taip pat paliko klubą. Linkime jiems sėkmės ateityje", – skelbiama Anglijos klubo pranešime.

Laikinai „Raudonųjų velnių“ vairą po Eriko Ten Hago atleidimo perėmęs R. Van Nistelrooy‘us iškovojo tris pergales ir užfiksavo vienas lygiąsias visuose turnyruose. Tuo tarpu nuo lapkričio 11-os dienos oficialiai „Man Utd“ dirbti pradėjo naujasis vyriausiasis treneris Rubenas Amorimas.

Ruud van Nistelrooy and three first-team coaches have departed the club with our best wishes for the future.



