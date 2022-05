29-erių metų brazilas su „Aston Villa“ pasirašė sutartį iki 2026 m.

P.Coutinho dar 2018 m. sausį už 142 mln. svarų persikėlė iš „Liverpool“ į „Barceloną“.

Katalonijos klube jis per 106 rungtynes pelnė 26 įvarčius.

Aston Villa is delighted to announce the permanent signing of Philippe Coutinho from Barcelona for an undisclosed fee! 🙌