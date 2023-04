Oficialu: ant Sabonio užlipęs Greenas negalės žaisti artimiausiose serijos rungtynėse

Anksčiau pasirodę pranešimai, esą D. Greenas išvengs diskvalifikacijos ir turės sumokėti piniginę baudą, buvo klaidingi.

Primename, kad rungtynių metu D. Greenas užlipo ant D. Sabonio ir šiuo nesportiniu veiksmu lietuviui sukėlė stiprų fizinį skausmą.

D. Greenas buvo išvarytas iš rungtynių. D. Saboniui po mačo buvo atlikti išsamūs tyrimai. Laimei, geriausią karjeros sezoną žaidžiantis lietuvis rimtesnių sužeidimų išvengė.

Serijoje iki 4 pergalių 2:0 pirmauja „Kings“, o dabar du iš eilės susitikimai vyks San Franciske.

Draymond Green and Domantas Sabonis get twisted up.



Green was issued a flagrant 2 (ejected) and Sabonis was issued a technical.



🎥 @BleacherReport pic.twitter.com/km7Oqy7cSI