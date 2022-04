Nyderlandų rinktinės treneris atskleidė kovojantis su prostatos vėžiu

Šią diagnozę jis patvirtino viename iš Olandijos televizijos šou, paaiškinęs, kad ilgą laiką slėpė ligą ir nuo žaidėjų. Pasakodamas apie savo sveikatą treneris teigė, kad tai buvo agresyvi vėžio forma, todėl padėkojo ligoninės, kurioje gydėsi, personalui.

Nepaisant ligos, septyniasdešimtmečiui L.van Gaalui pavyko išvesti komandą į pasaulio pirmenybes Katare.

2022-ųjų pasaulio pimenybių grupių etape Nyderlandai susitiks su Ekvadoro, Senegalo ir Kataro rinktinėmis.

Priminsime, kad 2014-aisiais treneris su rinktine pasaulio čempionate užėmė trečią vietą.

Everybody at Manchester United is fully behind our former manager, Louis van Gaal, in his battle against cancer.



Sending you strength and courage, Louis ❤️ pic.twitter.com/axcB7mV5To