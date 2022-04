„Chelsea“ fanai surengė protestą: nenori, kad klubą įsigytų Rickettsų šeima

Dar 2012 m. amerikietis Joe Rickettsas išgarsėjo savo pasisakymu apie musulmonus, kuris juos kiršina iki šiol.

„Krikščionys ir žydai jaučia abipusę pagarbą ir gali kartu kurti civilizuotą visuomenę. Islamas to negali. Privalome užtikrinti, kad islamas neįsigalėtų mūsų visuomenėje. Musulmonai mums yra natūralūs priešai dėl savo neigiamo požiūrio į kitatikius“, – tuomet sakė J.Rickettsas.

Pažymima, kad šiuo metu „Chelsea“ klube žaidžia bent keturi musulmonai (N‘Golo Kante, Antonio Rudigeris, Malangas Sarras ir Hakimas Ziyechas), be to, klubas turi gausybę sirgalių islamą išpažįstančiose šalyse, todėl manoma, kad tai gali užkirsti kelią Rickettsų šeimai įsigyti „Chelsea“, tuo labiau, kad susidomėjusių komanda ir be jų netrūksta.

Visgi, Tomas Rickettsas nepasiduoda. Jis pažymėjo, kad tiek jis, tiek kiti su pasiūlymu susiję asmenis jau ne kartą susitiko su „Chelsea“ fanų grupuotėmis ir bando įtikinti juos, kad klubui nori tik gero.

„Mes esame nusiteikę ir toliau susitikinėti su „Chelsea“ sirgalių grupėmis, norėdami jiems pristatyti mūsų klubo viziją“, – sakė T.Rickettsas, anksčiau pažymėjęs, kad Rickettsų šeima nediskriminuoja žmonių pagal jokį pagrindą.