Nuviliantis krepšinio sezonas: kodėl didelės Lietuvos klubų ambicijos Europoje daužomos į šipulius?

„Žalgiriui” stipriausiame senojo žemyno turnyre Eurolygoje teko skaičiuoti net šešių pralaimėjimų iš eilės seriją, kuri kainavo darbą ir strategui Kaziui Maksvyčiui.

Na, o dabar, nuo dešimtos pozicijos turnyro lentelėje, kuri leistų ne tiek turėti užtikrintą vietą atkrintamosiose, tačiau dėl tos vietos tik pakovoti, žalgiriečius skiria bent keletas pergalių.

Sakoma, kad viltis miršta paskutinė ir kol yra pakankamai rungtynių, tol ji ir rusens. Tačiau rusenimas su laiku darosi vis mažesnis ir tų, kurie tiki, jog žalgiriečiai sužais fantastišką likusio reguliaraus Eurolygos sezono atkarpą yra vis mažiau.

Europos taurėje liūdnai šį sezoną atrodė ten rungtyniaujantys du Lietuvos klubai – Panevėžio „Lietkabelis” bei Vilniaus „Wolves”, kurie dvigubai dažniau patirdami pralaimėjimus nei pergales, palaipsniui irgi užbraukė prieš sezoną puoselėtas ambicijas.

Palaidoti europines ambicijas privalėjo ir Vilniaus „Rytas”, kuris dar prieš sezoną puoselėjo dideles viltis patekti į Čempionų lygos atkrintamąsias, tarp aštuonių stipriausių šio turnyro klubų. Tačiau galiausiai net nepateko tarp 16 galingiausių šio turnyro komandų.

Naujienų portalo tv3.lt kalbinti krepšinio ekspertai Šarūnas Sakalauskas ir Tomas Purlys pasidalino pastebėjimais, kodėl šalies klubams šio sezono europiniai turnyrai nesiklostė taip, kaip planuota.

Pašnekovų nuomone, kai kurios nesėkmių priežastys buvo labai natūralios, tačiau tuo pačiu būtina atkreipti dėmesį ir į pačių komandų padarytas klaidas, kurių tikrai buvo galima išvengti.

Ar šį sezoną, galima vertinti kaip tragišką, jeigu nė viena Lietuvos komanda nepatenka į europinių turnyrų atkrintamąsias ?

Š. Sakalauskas: „Tokie rezultatai leidžia manyti, kad Lietuvos krepšinio kartelė leidžiasi žemyn. Juk turime net keturias komandas, bet jos tik dalyvauja pačiuose didžiausiuose europiniuose turnyruose ir ten nėra labai matomos. Na, o kaip žiūrovui, man norėtųsi matyti, kad bent jau Čempionų lygoje Lietuvos komanda eitų labai toli, kovotų dėl trofėjaus.”

T. Purlys: „Kad sezonas yra tragiškas, taip drastiškai nesakyčiau. Paprasčiausiai dėl to, kad jeigu paanalizuosime, tai tam tikros „Žalgirio”, „Lietkabelio” ar „Wolves” nesėkmės buvo dėl objektyvių priežasčių. Jų krizė prasidėjo tuomet, kai pasipylė traumos.

Žinoma, nė viena komanda nėra nuo to apsaugota, bet natūralu, jog kai biudžetas nėra didelis, tai vienam žaidėjui gavus traumą, nėra kuo tinkamai pakeisti, įsigyti lygiavertį kitą žaidėją. Be to, ir rinka ne tokia, kad nusipirktum gerus žaidėjus sezono viduryje. Priežastys labai objektyvios ir taip jau sutapo, kad jos buvo daugumai Lietuvos komandų atstovaujančių mūsų šaliai Europoje.”

Kokios gali būti pagrindinės priežastys dėl sunkaus Eurolygos sezono „Žalgiriui”?

Š. Sakalauskas: „Sunkoka pasakyti, nes dar prieš sezoną atrodė, kad viskas padaryta tinkamai – treneris K. Maksvytis jau žinojo, kas laukia Eurolygoje, komplektacija komandos panaši, kaip ir pernai.

Gali būti, kad priežastis, kodėl taip nesisekė yra paties trenerio buvimas dviejose pozicijose, treniruojant „Žalgirio” klubą ir rinktinę. Nėra poilsio, kaupiasi nuovargis, trūksta laiko padaryti gilesnę analizę, paruošti naujų taktikų. Jeigu nepriruoši tokio lygio krepšiniui naujų, gilių taktikų, tai ir laimėti sunkiau. Kita vertus, natūralu, kad prie nesėkmių prisidėjo ir traumos, kurių, deja, šį sezoną buvo nemažai.”

T. Purlys: „Ne paslaptis, kad be atostogų, po pasaulio čempionato ne tik žaidėjams, bet ir treneriui nėra lengva važiuoti iškart ruoštis Eurolygos kovoms. Taigi, galbūt nesėkmių priežastis yra nuovargio klausimas.

Kita vertus labai natūrali nesėkmių priežastis gali būti ir metų pabaigoje užplūdusios žaidėjų traumos, kurios be kita ko dar pasipylė ir vienu metu. Įpusėjus sezonui nėra kuo tinkamai pakeisti turimą krepšininką ir įsigyti lygiavertį kitą žaidėją. Be to, ir rinka ne tokia, kad nusipirktum gerus žaidėjus sezono viduryje. Taip viskas ir susideda.”

Kokios gali būti pagrindinės priežastys, kad sezonas nesusiklostė Europos taurėje žaidžiantiems „Lietkabelio” ir „Wolves” klubams?

Š. Sakalauskas: „Aš „Lietkabelio” komandą šiek tiek pateisinčiau. Jie turi savo braižą bei veidą ir smagu, kad apskritai toks miestas kviečiamas dalyvauti Europos taurėje. Jų ir žaidimas visai gražiai atrodė. Deja, manau, kad „Lietkabelyje” ne tas žmogus, kuris laikytų iškeltą kartelę buvo treneris Robertas Štelmaheris. O tada prisidėjo ir žaidėjų traumos, galbūt pasiruošimo laikotarpyje buvo klaidų padaryta.

„Wolves”, tuo tarpu, irgi pakenkė traumos, bet manyčiau, kad jie turėjo ir nemenkų komandos komplektacijos klaidų. Pavyzdžiui labai geras yra įžaidėjas Rasheedas Sulaimonas, bet prie tokio reikia turėti ir galios po krepšiu, ko sostinės klubui trūksta. Taip pat svarbu yra žaidimo modernumas. Dabar žaidimas yra greitas ir krepšininkai turi gebėti agresyviai gintis, tačiau to „Wolves” komplektacijoje irgi trūksta. Visa tai ir susideda į vieną.”

T. Purlys: „Panevėžio klubui, visų pirma, kaip jau daug apkalbėta, sunkiau sekėsi dėl trenerio R. Štelmaherio, o kai jį jau pakeitė N. Čanakas, tada koją kišo traumos. Tai ir yra tos spragos neleidusios sužibėti.

O kas liečia „Wolves”, tai reikia turėti omenyje, kad tai jaunas klubas. Jis klaidų komplektacijoje darė ir pernai. Iš šalies siekti rezultato gali atrodyti lengva, kai klubas turi didesnį biudžetą, bet turėkime omenyje, kad reikia ir didelio pačių krepšininkų įdirbio, susižaidimo. Taip pat vadyboje darbo, kad gauti tam tikrą rezultatą.”

Kodėl tragiškai sezonas FIBA čempionų lygoje baigėsi Vilniaus „Rytui”?

Š. Sakalauskas: „Manau, kad keliami per maži reikalavimai sau. Ne itin gerai atrodo, kai girdime prieš sezoną, kad „Rytas” kelia tikslą patekti į atkrintamąsias. Juk tai yra didelis miestas, galimybės irgi yra didelės. Ir jeigu tu žiūrovui pasakai, kad mes tiesiog norime patekti į atkrintamąsias, tai yra niekas. Suprasčiau tai tik tada, jei nebūtume krepšinio šalis. Kai neturi didelių ambicijų, tai automatiškai ir nesusikomplektuoji bei pergalingo mentaliteto komandai neišugdai.

Na, o taip pat, „Ryto” komanda padarė klaidų žaidėjų komplektacijoje. Ji neturi tikro įžaidėjo, kuris kitus žaidėjus padarytų geresniais. Neturi ir gero vidurio puolėjo, kuris būtų ramstis tiek puolime, tiek gynyboje. Taip pat, ir trūkumai komandos taktikoje. Krepšinyje svarbu ir greitis puolime, ir kamuolio judėjimas, ir deriniai, ir fiziškumas gynyboje. O panašu, kad iš visų šių paminėtų, sostinės klubas tik stengiasi žaisti greitai.”

T. Purlys: „Galima keltis įvairius tikslus, bet matome, kad treti metai iš eilės rezultatas nekinta. Man patinka, kad „Rytas” stengiasi žaisti gražų ir greitą žaidimą, bet kita vertus to nepakanka. Reikia pradėti nuo gynybos, kurios trūko.

Galbūt rezultatą lemia ir charakterio savybės, nes matome kaip „Ryto” žaidėjai atrodė žaisdami LKL, o kaip gavę stipresnį varžovą Čempionų lygoje. Iš dalies gal ir Marcuso Fosterio atsiradimas buvo ne visai laiku, kadangi atvažiavus naujam žaidėjui, normalu, kad kitiems žaidėjams reikia su juo susižaisti ir priprasti. Galbūt ir tas kiek įnešė sumaišties lemiame etape.”

Kaip Lietuvos krepšiniui bendrai gali atsiliepti prastas europinis sezonas?

Š. Sakalauskas: „Gali būti taip, kad ateityje bus sunkiau prisivilioti tam tikrus žaidėjus. Jie paprasčiausiai manys, kad nekovojama dėl aukštų pozicijų ir važiuos atstovauti tų šalių klubams, kurie kovoja dėl to. Na, o tuomet, tam, kad žaidėjus geresnius įsigyti, Lietuvos klubams reikės išleisti daugiau pinigų.

Pripažinkime, pergalės traukia žaidėjus. Juk krepšininkas gali ateiti žaisti ir už mažesnį atlyginimą žinodamas, kad klubas kovoja dėl aukštesnių vietų ir bus galima save tinkamai parodyti. Užsitarnauti geresnio klubo kontraktą. Dažnai būna, kad žaidėjas žaidžia už mažesnį atlyginimą, bet ambicingesniame klube, o kitur sutinka žaisti tik jeigu jam pasiūlo daugiau.”

T. Purlys: „Kadangi turime net keturias komandas, kurios žaidžia pajėgiuose Europos turnyruose, tai manau vien dėl to negalima sakyti, kad ir pats Lietuvos krepšinis yra didelėje duobėje.

Be to, turime šiuo metu Lietuvoje žaidžiančių tokių talentingų šalies krepšininkų kaip Ąžuolas Tubelis, kurie turi perspektyvų ateičiai, papildyti būtent mūsų Lietuvos komandas žaidžiančias Europoje. Manau, kad nereikia daryti išvadų, kad viskas tik blogai. Tikrai turime talentingo jaunimo ir jeigu tik jį pavyks pritraukti, kitą sezoną pasimokę iš klaidų galime turėti žymiai geresnius rezultatus.”