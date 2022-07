Novakas Džokovičius – ketvirtą kartą iš eilės Vimbldono čempionas

REKLAMA

Australas šou kūrė nuo pat finalo pradžios, kai nusprendė atlikti jau firminiu tampantį padavimą „iš apačios“. Pirmojo seto lūžis įvyko penktajame geime, kai N.Kyrgiosas varžovo padavimų metu atitrūko 40:15. Tuomet australas padarė neišprovokuotą klaidą, bet netrukus sulaukė „dovanėlės“ iš varžovo – N.Džokovičius padarė dvigubą klaidą ir pralaimėjo savo padavimų seriją. Likusią seto dalį australas labai užtikrintai padavinėjo kamuoliuką ir N.Džokovičiui nesuteikė minčių apie išsigelbėjimą.

Antrajame sete N.Džokovičiui pavyko atsitiesti – ketvirtajame geime jis „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją ir atitrūko 3:1. Serbas užtikrintai žaidė iki devintojo geimo, kai savo padavimų metu atsiliko 0:40. Iš pradžių N.Džokovičius išprovokavo dvi varžovo klaidas, tada N.Kyrgiosas padarė klaidą lygioje vietoje ir iššvaistė visus turėtus „break pointus“, o N.Džokovičius įtvirtino pergalę sete.

Trečiojo seto pradžioje N.Kyrgiosas atlaikė du „break pointus“, o prieš ketvirtąjį geimą mačą teko trumpam sustabdyti.

Devintajame geime N.Kyrgiosas savo padavimų metu pirmavo 40:0, bet nuo to momento pralaimėjo 5 taškus iš eilės ir gerokai susikomplikavo padėtį (4:5). Atsisėdęs ant kėdės, N.Kyrgiosas užsipuolė savo komandos narius. Jis pareiškė, kad šie per plačiai šypsojosi ir per daug atsipalaidavo, kai jis pirmavo 40:0. Po šio momento N.Kyrgiosas taip ir neatsigavo – dešimtajame geime neturėjo didesnių vilčių ir pralaimėjo setą.

N.Džokovičius į Vimbldoną atvyko kaip pagrindinis favoritas. Jis šiame turnyre buvo nenugalėtas nuo pat 2017 m. Tiek 2018 m., tiek 2019 m., tiek 2021 m. N.Džokovičius tapo Vimbldono čempionu, o 2020 m. turnyras nevyko dėl covid-19 pandemijos.

Iš viso 6 kartus Vimbldono čempionu tapęs serbas 7-u titulu galėtų pavyti amerikietį Pete‘ą Samprasą ir mėgėjiškų teniso laikų žvaigždę britą Williamą Renshaw. Daugiau Vimbldono titulų – 8 – turi tik šveicaras Rogeris Federeris.

N.Džokovičius taip pat iškovojo 21–ąjį karjeroje „Didžiojo kirčio“ vienetų titulą. Aukščiau yra tik ispanas Rafaelis Nadalis su 22 trofėjais.