Norrisas pasiekė Monako trasos rekordą ir rytojaus lenktynėse startuos iš pirmosios pozicijos

Vietinis herojus Charlesas Leclercas („Ferrari“) užėmė antrą vietą, atsilikęs 0.109 sek. Trečias buvo 0.175 sek. atsilikęs australas Oscaras Piastri („McLaren“).

Britas Lewisas Hamiltonas užėmė 4-ą vietą („Ferrari“, 1:10.382) ir aplenkė olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“, 1:10.669), bet dar neaišku, ar britas šią poziciją išlaikys. L. Hamiltonas kvalifikacijoje pasimaišė M. Verstappeno kelyje ir gali būti nubaustas už trukdymą varžovui. Iš karto po kvalifikacijos britas atsiprašinėjo olando, o abu pilotai buvo iškviesti pas teisėjus.

Lewis Hamilton apologises to Max Verstappen for the impeding incident. pic.twitter.com/8jF31YUGzF

🚨 | Hamilton and Verstappen summoned to the stewards in relation to the impeding incident during Q1. pic.twitter.com/IoKlegwXjL