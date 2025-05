Maxas Verstappenas pagerino Schumacherio rekordą Imoloje – drąsiu manevru aplenkė Piastrį ir iškovojo ketvirtąją pergalę

„Galvojau, kad kontroliuoju situaciją, tačiau Maxas atliko gerą manevrą. Turėsiu pasimokyti iš savo klaidų. Tuo metu, kai Maxas mane aplenkė, dėl to labai galvos nesukau. Visgi, vėliau paaiškėjo, kad neturime tiek greičio, kiek tikėjomės.

Jei būčiau žinojęs, kad Maxas ten mane atakuos, būčiau ėmęsis atitinkamų veiksmų, būčiau stabdęs dar po kokių 10 metrų. Gyveni ir mokaisi“, – sakė O. Piastri.

The moment where Max Verstappen overtook Piastri at the start Just incredible. Absolutely incredible pic.twitter.com/qCUKBeMrzg

M. Verstappenas tapo pirmu „Formulės 1“ sportininku, laimėjusiu 4 lenktynes Imoloje iš eilės. Jis pagerino vokiečio Michaelio Schumacherio rekordą, kuris Imoloje laimėjo 3 lenktynes paeiliui 2002-2004 m.

M. Verstappenas jau 116-ą kartą atstovaudamas „Red Bull“ komandai iškovojo vietą ant podiumo ir pavijo M. Schumacherio rezultatą „Ferrari“ ekipoje (116). Daugiau podiumų su viena komanda yra iškovojęs tik Lewisas Hamiltonas (153 su „Mercedes“).

Max Verstappen now has the same number of podiums at Red Bull as Michael Schumacher had at Ferrari (116) 🍾



Only Lewis Hamilton has more (153 with Mercedes) pic.twitter.com/VphGwzGVDD