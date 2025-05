Verstappenas užtikrintai laimi Emilijos-Romanijos GP, „Ferrari“ atsitiesia po nesėkmingos kvalifikacijos

Iš „pole“ pozicijos lenktynes pradėjo australas Oscaras Piastri. „McLaren“ bolidas neblogai pajudėjo į startą, bet, blokuodamas britą George‘ą Russellą („Mercedes“), O. Piastri kiek primiršo apie olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“), kuris įspūdingu manevru išore aplenkė australą ir tapo lyderiu.

G. Russellas trejetuke išsilaikė iki 11-ojo rato, kai jį aplenkė britas Lando Norrisas („McLaren“).

O. Piastri anksti pasuko į boksus, grįžęs į trasą lenkė lėtesnius varžovus, bet tada sugedo prancūzo Estebano Ocono („Haas“) bolidas. Paskelbus virtualaus saugos automobilio fazę, pagrindiniai O. Piastri varžovai pasuko į boksus ir atliko „pigesnius“ sustojimus.

Po kiek laiko „McLaren“, dar nesibaigus virtualaus saugos automobilio fazei, nusprendė pakviesti ir O. Piastri į boksus. Šis atliko antrą sustojimą ir nukrito į 4-ą vietą už L. Norriso bei tailandiečio Alexo Albono („Williams“), kuris taip pat daug „išlošė“ per virtualaus saugos automobilio fazę. Tuo tarpu priekyje dominavo M. Verstappenas.

A. Albonas trečią vietą prarado 40-ajame rate, kai neatsilaikė prieš O. Piastri ataką. Dar po 6 ratų dėl bolido gedimo sustojo italas Kimi Antonelli („Mercedes“), o trasoje pasirodė saugos automobilis. Dalis lyderių pasinaudojo proga ir pasuko į boksus, o kiti sportininkai liko trasoje. M. Verstappenas liko pirmas, O. Piastri pakilo į antrą vietą, L. Norrisas važiavo trečias, o A. Albonas po sustojimo nukrito į penktą vietą už monakiečio Charleso Leclerco („Ferrari“).

Pratęsus lenktynes, M. Verstappenas vėl greitai atitrūko ir neleido suabejoti savo pranašumu. Tuo tarpu L. Norrisas su „šviežesnėmis“ padangomis aplenkė O. Piastri bei iškovojo antrą vietą.

Likus 4 ratams A. Albonas atakavo Ch. Leclercą, bet vietos trasoje tailandiečiui neužteko ir jis užvažiavo ant žvyro. Tuo pasinaudojo britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“), aplenkęs A. Alboną.

Albon chasing down Leclerc for fourth...



It nearly ends in tears as he slips back to sixth behind Hamilton!#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/fHwNj0Ez2z