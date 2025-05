Emilijos-Romanijos GP kvalifikacijoje Imoloje – Piastri triumfas, Verstappeno drama, „Ferrari“ nesėkmė ir avarijos chaosas

Australas 0.034 sek. aplenkė pirmos vietos neišlaikiusį olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“). Į trečią vietą po paskutinio bandymo pakilo britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:14.807), nustumdamas į ketvirtą poziciją tautietį Lando Norrisą („McLaren“, 1:14.962).

Sensaciją pateikė Ispanijos veteranas Fernando Alonso. „Aston Martin“ pilotas pasinaudojo varžovų nesėkmėmis ir iškovojo net 5-ą vietą (1:15.431).

Dar vieną fiasko patyrė „Ferrari“ komanda – nė vienas jos pilotas namų etape nepateko į trečiąją kvalifikacijos dalį, nepaisant visų bolido atnaujinimų, pristatytų prieš šį etapą. Monakietis Charlesas Leclercas buvo 11-as (1:15.604), o britas Lewisas Hamiltonas – 12-as (1:15.765). Dar blogiau pasirodė „Mercedes“ talentas italas Kimi Antonelli, buvęs vos 13-as (1:15.772).

Pirmoje kvalifikacijos dalyje į šiurpią avariją pateko japonas Yuki Tsunoda („Red Bull“). Sportininkas išlėkė iš trasos, o bolidas kilo į orą ir vertėsi. Laimei, Y. Tsunoda po avarijos savo jėgomis išlipo iš bolido ir, panašu, išvengė sužeidimų.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P

