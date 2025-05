Charlesas Leclercas nusivylęs „Ferrari“ forma po Emilijos-Romanijos GP ir laukia iššūkių Monake

„Aš dar prieš startą sakiau, kad šitoje trasoje kartais reikia „pasistumdyti alkūnėmis“, reikia važiuoti ant savo galimybių ribos. Kai tai darai, tą ribą kartais peržengi, bet kai startuoji 11-as, kitaip elgtis negali – aš tikrai negaliu susitaikyti su tokia situacija.

Nevengiau rizikos. Nepasakyčiau, kad lenktyniaudamas su Gasly peržengiau ribą. Tai buvo lenktyninis incidentas. Man atrodė, kad ribos neperžengiau ir tame epizode su Albonu. Reikės dar peržiūrėti pakartojimą, bet tikrai nieko nesigailiu.

Šiandien trasoje reikėjo atiduoti visas jėgas. Kai per antrą saugos automobilio fazę nesukau į boksus, supratau, kad likusi lenktynių dalis bus labai sudėtinga“, – sakė Ch. Leclercas.

Dabar „Ferrari“ piloto lauks namų lenktynės Monake, tačiau ten jis nesitiki staigaus komandos progreso: „Ar šitas savaitgalis suteikė pozityvumo prieš etapą Monake? Ne. Žinant, kokia trasa yra Monake, akivaizdu, kad su šituo bolidu ten turėsime problemų. Kita vertus, Monake beveik viską lemia kvalifikaciją, ten reikės rizikuoti atliekant bolido nustatymus – kas žino, gal ką nors ten ir nustebinsime“.

Ch. Leclercas Imoloje startavo 11-as, o finišavo 6-as. Monakietis 5-ą vietą atidavė Alexui Albonui („Williams“), kuris, mėgindamas lenkti Ch. Leclercą, atsidūrė už trasos ribų. Tada komanda liepė monakiečiui praleisti varžovą, kad pavyktų išvengti galimos baudos.

