  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Normantas: „Tritaškių procentas yra tragedija“

2025-08-27 15:58 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
2025-08-27 15:58

Lietuvos rinktinė sėkmingai pradėjo Europos čempionatą – pirmose rungtynėse Tamperėje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 94:70 nugalėjo Didžiosios Britanijos krepšininkus. Vienas komandos lyderių Margiris Normantas per 24 minutes pelnė 12 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir surinko 16 naudingumo balų.

Normantas | BNS nuotr.
Lietuvos rinktinė sėkmingai pradėjo Europos čempionatą – pirmose rungtynėse Tamperėje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 94:70 nugalėjo Didžiosios Britanijos krepšininkus. Vienas komandos lyderių Margiris Normantas per 24 minutes pelnė 12 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir surinko 16 naudingumo balų.

0

„Pirmose rungtynėse visada būna jauduliuko, kol pramušame. Tritaškio procentas turbūt tragedija... Tą ir baudas turime susitvarkyti. Taip pat nusiraminti, žaisti tą, ką žaidžiame, ir viskas bus gerai.

Ar gerai, kad pradėjome čempionatą kova su britais? Nežinau. Viskas gerai išsidėliojo“, – sakė M. Normantas.

Kieta kova ir sirgalių emocijos: Europos čempionato starte susitinka Lietuva ir Didžioji Britanija
FOTOGALERIJA. Kieta kova ir sirgalių emocijos: Europos čempionato starte susitinka Lietuva ir Didžioji Britanija

Gynėjas pripažino, kad ankstyvas rungtynių laikas buvo neįprastas.

„Priprasime“, – pridūrė M.Normantas.

Pasak krepšininko, kertinis žaidėjas, nulėmęs rungtynių lūžį, buvo Ąžuolas Tubelis.

„Niekas nepramušė, visi savo darbą dirbome“, – teigė M.Normantas.

Savo vaidmenį komandoje gynėjas įvardijo paprastai: „Esu atsakingas už energiją, turiu eiti spausti, o kaip gaunasi puolime, nuo dienos priklauso.“

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

