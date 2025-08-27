Normantas: „Tritaškių procentas yra tragedija“

„Pirmose rungtynėse visada būna jauduliuko, kol pramušame. Tritaškio procentas turbūt tragedija... Tą ir baudas turime susitvarkyti. Taip pat nusiraminti, žaisti tą, ką žaidžiame, ir viskas bus gerai.
Ar gerai, kad pradėjome čempionatą kova su britais? Nežinau. Viskas gerai išsidėliojo“, – sakė M. Normantas.
Kieta kova ir sirgalių emocijos: Europos čempionato starte susitinka Lietuva ir Didžioji Britanija (44 nuotr.)
Lietuva – Didžioji Britanija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Gynėjas pripažino, kad ankstyvas rungtynių laikas buvo neįprastas.
„Priprasime“, – pridūrė M.Normantas.
Pasak krepšininko, kertinis žaidėjas, nulėmęs rungtynių lūžį, buvo Ąžuolas Tubelis.
„Niekas nepramušė, visi savo darbą dirbome“, – teigė M.Normantas.
Savo vaidmenį komandoje gynėjas įvardijo paprastai: „Esu atsakingas už energiją, turiu eiti spausti, o kaip gaunasi puolime, nuo dienos priklauso.“
Šaltinis:
Sportas.lt
